Сім'я шокована: собака увімкнув газову плиту і підпалив будинок (відео)

У Колорадо-Спрінгс, США, собака увімкнув плиту та підпалив будинок своїх господарів, поки ті спали.

Про це повідомляє USAToday.

Інцидент стався 26 червня близько четвертої ранку. На кадрах видно, як пес недбало повертає ручку та запалює вогонь, перш ніж полум'я поширилося плитою. На ній стояли коробки, які вмить спалахнули і незабаром загорілися кухонні шафи та спрацювала димова сигналізація.

Пожежну службу викликав пристрій HomePod, який надіслав їм повідомлення про сильну спеку. На щастя, один із домовласників зміг самостійно загасити пожежу.

Чоловік отримав медичну допомогу від отруєння димом. Про інші травми, зокрема у собаки, не повідомлялося.

Сім'я була змушена залишити будинок через завдану шкоду.

Роль собаки у виникненні пожежі було виявлено лише після того, як слідчі переглянули відео з камер спостереження за будинком, щоб знайти причину.

Нагадаємо, будинок пари забарикадували 2000 ящиками з пивом. На щастя, пиво було одним із улюблених напоїв нареченого.

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