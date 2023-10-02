Сім'я та ветеринар були ошелешені: рентгенівський знімок показав, що таємно їла кішка (фото)

У Великій Британії кішка проковтнула 43 гумки для волосся своїх господарок.

Про це пише BBC.

Вважається, що восьмирічна Тайгер декілька місяців ласувала аксесуарами. Власниця Ребекка та її дочки Глоя і Шарлотта не знали, що їхня вихованиця брала гумки, поки Тайгер не захворіла.

Кішка проковтнула 43 гумки для волосся / Фото: VETPARTNERS

Ветеринарка Сара Форд попередила, що гумки для волосся "явно дуже спокусливі" для котів. Рентгенівське дослідження в клініці показало загадкове утворення в пухнастої, яке вимагало екстреної операції.

Кішка проковтнула 43 гумки для волосся / Фото: VETPARTNERS

Форд сказала, що вона була "приголомшена", виявивши, що маса складається з гумок для волосся.

"Одного разу я мала випадок, коли кішка з'їла 10 гумок для волосся, але я не могла в це повірити, коли ми нарахували 43", — сказала вона. "Вони всі переплуталися і сплелися разом, утворивши велику грудку, а її шлунок був настільки сповнений, що навряд чи залишалося місце для чогось ще".

Кішка проковтнула 43 гумки для волосся / Фото: VETPARTNERS

Вона сказала, що чотирилапій "неймовірно пощастило", бо якби гумки спричинили закупорку її кишківника, це було б "надзвичайно серйозно".

Також ветеринарка закликала власників котів тримати аксесуари для волосся подалі від них, "оскільки тваринам з ними дуже подобається пограти, а потім жувати та ковтати".

Кішка проковтнула 43 гумки для волосся / Фото: VETPARTNERS

Ребекка сказала: "Це був такий шок, коли ми дізналися, скільки вона з'їла, і дівчатка були у розпачі, доки вона була у лікарні. Вона - особлива частина сім'ї, і тепер ми одержимі тим, щоб прибрати гумки для волосся і переконатися, що вони перебувають поза її досяжністю".

Нагадаємо, раніше у кишківнику чоловіка, який два роки страждав на біль у животі, виявили 60 предметів. Він проковтнув речі, починаючи від ґудзиків і закінчуючи навушниками.

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