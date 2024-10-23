Сім'я відкрила перед похороном труну і була нажахана знахідкою: що вона побачила

Сім'я в США подала позов до суду, стверджуючи, що похоронне бюро одягнуло не те тіло і поклало його до труни їхньої рідної людини.

Про це пише LADbible.

Коли 81-річний Еддісон Дженкінс помер у лютому 2023 року, його сім'я розпочала процес поховання. Однак, коли його вдова і діти підійшли до труни, щоб віддати останню шану, вони з жахом і спустошенням побачили обличчя незнайомого їм чоловіка в одязі Еддісона.

Родичі Еддісона повідомили співробітникам похоронного бюро Boyd Funeral Home, Нью-Джерсі, про очевидну плутанину, але відтоді стверджують, що співробітники запевнили сім'ю, що тіло насправді належить їхній близькій людині, і нібито проігнорували їхні занепокоєння.

Згодом сім'я подала позов до Вищого суду Нью-Джерсі, в якому стверджується, що 17 лютого, за день до запланованої панахиди, вони відвідали похоронне бюро для прощання і були "засмучені", побачивши в труні тіло чоловіка, якого вони не впізнали.

"Приблизно о 16:00 17 лютого позивачі підійшли до труни, в якій нібито лежав Еддісон, і одразу ж засмутилися і розлютилися, побачивши інший невпізнанний труп, одягнений в одяг і речі Еддісона", - стверджується в скарзі. "Позивачі були шоковані, засмучені, розгублені і заплакали".

Далі у скарзі йдеться про те, що сім'я Дженкінсів звернулася до працівників похоронного бюро Boyd, щоб повідомити їм про ситуацію, на що їм відповіли, що директор похоронного бюро був відсутній. Однак вони стверджують, що інший працівник бюро показав їм повідомлення від директора, в якому йшлося про те, що тіло насправді належить Еддісону.

Візажист з похоронного бюро також намагався запевнити родину, що тіло належало їхній коханій людині; вони продовжували заперечувати це, підкреслюючи той факт, що на тілі не було "вуха цвітної капусти" та інфекції на ногах, які були в Еддісона.

Через день, коли було призначено публічне прощання з тілом Еддісона, сім'я попросила директора похоронного бюро відкрити труну ще раз – але цього разу вони виявили, що в ній перебуває правильне тіло.

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Сім'я Еддісона вирішила подати позов проти похоронного бюро, звинувачуючи його в "сильному емоційному стресі" і неналежному поводженні з людськими рештками. Сім'я вимагає суду присяжних, а також компенсації від похоронного бюро.

"Те, що сталося з сім'єю Дженкінсів і їхньою покійною близькою людиною, Еддісоном Дженкінсом, спричиняє тривогу і осуд", - сказав Майкл Шоу, адвокат, який представляє інтереси сім'ї, в заяві, опублікованій для PEOPLE. "Щойно сім'я Дженкінсів повідомила похоронне бюро про неправомірну поведінку, бездушна реакція полягала в тому, щоб звинуватити моїх клієнтів, наполегливо стверджуючи, що не те тіло, яке не було ідентифіковано, було їхньою покійною коханою людиною. Виставляти на посміховисько скорботну сім'ю після того, як виставили не те тіло – це жорстоко і негідно".

Нагадаємо, трунар позував з голими трупами і пропонував чоловіку наркотики, щоб той зайнявся сексом із тілом. Він визнав себе винним у створенні зображень оголених тіл, що зберігалися в його морзі.

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