Сім'я відмовилася від туалетного паперу: на що його замінили та скільки грошей зекономили за рік

Як зазначила жінка, економічна альтернатива не для всіх.

Жінка розповіла, як заощадила гроші, відмовившись від туалетного паперу.

Мама на ім'я Фріт вважає себе гуру економії грошей та регулярно ділиться на своїй сторінці в TikTok відеороликами, в яких дає сім'ям поради про те, як зробити доступний екологічно чистий вибір.

Так, вона заявила, що за рік зекономила 77 фунтів стерлінгів (93 долари США), використовуючи спеціальні ганчірки замість рулонів туалетного паперу. Їх можна прати та використовувати роками.

"Все, що вам потрібно, це набір серветок і сумка на блискавці", - сказала жінка. Її вона використовує для зберігання використаних ганчірок, яка, за її прогнозами, коштує близько 10–15 фунтів та "прослужить довгі роки".

Сумка з багаторазовими ганчірками / Фото: скриншот з відео

Фріт додала, що пере ганчірки разом із багаторазовими підгузками її дітей.

"Якщо ви не використовуєте багаторазові підгузки, їм потрібен лише цикл швидкого полоскання, а потім їх можна прати у звичайній пральні. Боятися торкатися до них теж не потрібно. Просто розстебніть сумку і вставте її в машину, а решту вона зробить за вас", - поділилася блогерка.

Як визнає Фріт, економічна альтернатива не для всіх, але для тих, кого не турбує думка про це.

Метод блогерки вподобало чимало її підписників. Також деякі користувачі поділилися, що замінили туалетний папір водою.

Нагадаємо, у США літак здійснив аварійне приземлення через підгузок для дорослих. Він спричинив справжній переполох на борту.

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