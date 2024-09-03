Сім'я вигадала спосіб, як безкоштовно їсти у розкішних ресторанах – відео

Мексиканська сім'я була викрита в шахрайстві після того, як її зняли на відео, де вона підкладає тарганів у тарілки в ресторані, щоб потім поскаржитися і піти, не сплативши рахунок.

Про це пише Oddity Central.

Нещодавно ресторан Puerto Chale в Гвадалахарі, Мексика, звернувся до соціальних мереж, щоб присоромити сім'ю шахраїв, які погрожували влаштувати скандал через таргана, якого вони нібито знайшли в замовлених ними стравах, якщо ресторан не погодиться не брати з них гроші за їжу. Хоча адміністрація ресторану була збентежена інцидентом, оскільки в закладі дуже сувора гігієнічна політика, вона вирішила задовольнити вимоги відвідувачів, щоб уникнути непотрібного скандалу. Однак, щойно сім'я пішла, вони перевірили камери спостереження і знайшли докази того, що все це було сплановано заздалегідь.

Сім'я з чотирьох осіб насолоджувалася бенкетом у Puerto Chale, який обійшовся б їм у копієчку, але в якийсь момент білява жінка дістала зі своєї сумочки невеликий контейнер і висипала його вміст на тарілки на столі. Тарган всередині не хотів випадати з контейнера, тому жінка взяла виделку і силою виштовхала комаху назовні.

México, Guadalajara: Una familia se dedicaba a colocar cucarachas en los alimentos de los restaurantes y luego montaban escándalos para evitar pagar la cuenta. Un restaurante notó que el tipo de cucaracha no era común en la zona y decidió revisar las cámaras de seguridad. Han… pic.twitter.com/wmKsPmAyi6 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 28, 2024

Коли таргана посадили, сім'я покликала офіціанта і вдала обурення та огиду через таргана, якого сама поклала. Поскаржившись на інцидент, сім'я залишила заклад з усією їжею, яку вона замовила, упакованою на винос, але не заплативши за неї нічого.

Персонал негайно перевірив камери спостереження, щоб побачити, як тарган міг опинитися на тарілках їхніх клієнтів, і був здивований, побачивши, що відвідувачі самі підкинули комаху. Потім вони завантажили відео в Інтернет як повчальну історію.

"Сьогодні у нас був неприємний досвід. Коли ми перевірили наші камери, то зрозуміли, що стіл зіграв з нами злий жарт. Вони принесли таргана і посадили його на одну з наших тарілок", - йдеться у заяві ресторану. "Потім вони поскаржилися одному з наших офіціантів, галасували, щоб привернути увагу, щоб ми не виставили їм рахунок. Зрештою, вони замовили все з собою".

Користувачі X виступили зі звинуваченнями на адресу мексиканської сім'ї в тому, що вони ошукали декілька ресторанів у Гвадалахарі, використовуючи ту ж тактику. Відео та фотографії підозрюваних, зокрема білявки, яку охрестили "Леді Кукарача", відтоді стали вірусними в Інтернеті.

Нагадаємо, трансгендерка заради помсти ошукала 73 чоловіків на 880 000 доларів. Вона зізналася, на що образилася.

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