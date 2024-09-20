Сім'я виховує кенгуреня, яке знайшла в сумці його мертвої матері на узбіччі дороги – фото

Жінка виховує осиротіле дитинча кенгуру після того, як врятувала його з сумки померлої матері.

Про це пише Daily Star.

33-річна Тіффані Бантон натрапила на маму-кенгуру, яка лежала на узбіччі дороги після того, як її збила машина в грудні 2023 року, а з сумки визирало дитинча. Відтоді Тіффані та її семирічна донька Меґґі доглядають тваринку.

Тіффані, мама трьох дітей, родом з острова Кенгуру, Південна Австралія, розповіла: "Ми назвали її Стар на честь дороги, де ми її знайшли. Тоді їй було лише дев'ять місяців, а зараз їй 18 місяців і вона міцніє".

Сім'я врятувала кенгуреня

За допомогою спеціальної суміші, наданої ветеринаром, сім'я годує Стар з пляшечки, причому Меґґі відіграє вирішальну роль у догляді за кенгуру. Тіффані поділилася: "Меґґі дуже материнська і любить маленьких тварин, тому вона взяла Стар під своє крило, завжди хотіла годувати її і піклуватися про неї".

Стар також встановила унікальний зв'язок із сімейною собакою Гейзел, і вони навіть сплять в одному ліжку. Тіффані прокоментувала: "Вони виросли разом, і їхній зв'язок прекрасний".

Сім'я врятувала кенгуреня

Вона продовжила: "Стар не любить бути на самоті і обов'язково знайде когось в будинку, щоб бути з ним. Або вона на ліжку Меґґі, або в собачому ліжку з Гейзел. І якщо вона одна, вона видає звук, щоб ми прийшли її знайти".

Сім'я зіткнулася з унікальними викликами під час виховання, зокрема привчання до туалету та зігрівання електричною ковдрою, яка імітує тепло материнської сумки. Тіффані розповіла: "Нам доводилося стимулювати її, розтираючи їй сідниці, щоб допомогти їй попісяти і покакати, так само, як це робила б мама-кенгуру в сумці".

Сім'я врятувала кенгуреня

Стар підростає і починає проводити більше часу на природі. Ділячись далі, Тіффані сказала: "Вона залишається з нами вдень, але вночі йде в дику природу, і з часом вона припинить повертатися".

Нагадаємо, жінка чотири години боролася з величезним пітоном, який намагався її вбити. На щастя, її крики почув сусід.

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