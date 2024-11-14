Сім'я витратила 5000 доларів на справжній похорон свого авто – відео

В Індії сім'я влаштувала похорон свого "щасливого автомобіля", витративши колосальні 400 000 рупій (5 тисяч доларів) на церемонію, в якій взяли участь 1 500 осіб.

Про це повідомляє The Indian Express.

Унікальне та емоційне прощання з 12-річним автомобілем Wagon R в районі Амрелі, штат Гуджарат, привернуло увагу багатьох. Церемонія містила 4,5-метрову яму, в яку з ритуалами помістили автомобіль. Wagon R, прикрашений гірляндами чорнобривців і пелюстками троянд на даху, опустили в яму, а люди знімали незвичайне видовище на свої пристрої.

Санджай Полара, власник автомобіля, поділився, що цей транспортний засіб протягом багатьох років приносив процвітання і повагу його родині.

"Я купив цю машину майже 12 років тому. Окрім успіху в бізнесі, моя сім'я також здобула повагу. Автомобіль виявився щасливим для мене і моєї сім'ї. Тому замість того, щоб продати його, я вирішив віддати йому самадхі на своїй фермі, як данину поваги", - сказав Полара.

Відео незвичайної події стало вірусним в Instagram.

Полара поділився, що має намір посадити дерево на місці поховання як данину пам'яті, що символізує значення авто для майбутніх поколінь. Дерево стоятиме як нагадування про те, що під ним лежить "щасливий автомобіль" родини.

Готуючись до церемонії, Полара надіслав запрошення на чотирьох сторінках приблизно 2 000 людей зі свого села. У запрошенні йшлося: "Цей автомобіль став членом сім'ї і він приносив нам удачу. Ми здобули процвітання, і наша репутація в суспільстві зросла. Ми хочемо, щоб цей автомобіль назавжди залишився в нашій пам'яті, і саме тому ми запланували самадхі (поховання) цього автомобіля".

Оскільки відео стало вірусним, користувачі Мережі швидко побачили в ньому гумор і зазначили, що "таке буває лише в Індії".

Нагадаємо, чоловік 15 років уникає ухвалення рішень, дотримуючись суворого розпорядку дня. Він вважає, що зменшення особистого вибору полегшує розумове навантаження, що призводить до ясніших думок.

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