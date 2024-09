Сім'я виявила небезпечну знахідку за настінним годинником: що там було (відео)

Дві змії були виявлені сплетеними в шлюбному ритуалі просто у будинку людей.

Про це пише Need To Know.

Пара отруйних коричневих деревних змій, які можуть досягати до двох метрів у довжину, були знайдені за настінним годинником. Ця незвичайна зустріч відбулася в австралійському штаті Квінсленд.

На відео, знятому ловцем змій, який керує компанією Zachery's Snake and Reptile Relocation, видно, як змія наближається до стіни.

Коли Закері обережно відсуває годинник убік, стає видно одну зі змій, яка звивається біля стіни. Продовжуючи рухати годинник, він відкриває другу змію, показуючи пару, яка займається спарюванням. Коли змії повністю витягуються, вони здаються набагато довшими, ніж годинник, за яким вони були заховані.

Закері успішно вдалося витягти змій і відпустити їх назад у природне середовище існування.

Пізніше він поділився відео в Інтернеті, прокоментувавши його: "Своєчасне нагадування про те, що коли стає спекотно, змії рухаються і шукають "кохання". Ця пара бурих деревних змій тепер благополучно повернулася до кущів".

Нагадаємо, як виживають у пустелі "колючі дияволи". "Колючим дияволом" називають дивовижну австралійську ящірку, яка має безліч "принад", що допомагають їй захищатись від хижаків та виживати у пустелі.

Читайте також: