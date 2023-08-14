Сім'я знайшла загубленого собаку через три роки та за 500 км від дому – фото

Собака, який зник з будинку своїх власників в Арканзасі, США, возз'єднався зі своєю сім'єю через три роки.

Про це пише USA Today.

Рекс і Брітні Сміт сказали, що два їхні пітбулі, Джек і Джилл, зникли з їхнього заднього двору в Літл-Році в липні 2020 року.

Сім'я обшукала район, розклеїла листівки та розмістила їх у соціальних мережах, але жодних зачіпок не знайшлося. Зрештою Сміти переїхали за 500 км до МакКінні, штат Техас, і ніколи не очікували, що знову побачать своїх вихованців.

Пара сказала, що вони були шоковані, коли їм зателефонували з притулку для тварин та повідомили несподівану новину, що Джилл була знайдена.

Сім'я знайшла собаку через три роки / Фото: Friends of the Animal Village

У притулку розповіли, що Джилл забрали як бездомну і відсканували на наявність мікрочипа, який видав номер Рекса Сміта.

"Ми б хотіли, щоб вона могла говорити", - пожартував Рекс. "У нас так багато запитань, і ми просто хочемо сказати їй: "Давай із самого початку, що сталося?".

За словами сім'ї, Джилл відчула бадьорість духу і звиклася з домашньою обстановкою на четвертий день перебування вдома.

Зараз вони відновили пошуки Джека, сподіваючись, що він може бути в тому ж районі, де підібрали Джилл.

Нагадаємо, найважчий чоловік у світі, що схуд на 330 кг, вперше за два роки показав, який має вигляд. Він поділився рідкісними світлинами.

Читайте також: