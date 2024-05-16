Сімейна реліквія повернулася до родини через роки завдяки "силі соцмереж" – фото

Мешканка Нью-Йорка возз'єдналася з дорогоцінним сімейним витвором мистецтва завдяки допису у Facebook, який поширили сотні разів.

Про це пише WCAX-TV.

Селія Башоу з Платтсбурга розповіла, що цей витвір мистецтва – різьблення по дереву із зображенням леопарда, який відпочиває на гілці дерева – був вирізьблений вручну її дядьком, Чарльзом Перкінсом, 1980 року. За словами Башоу, ця різьба була улюбленою роботою її матері, і вона знову почала думати про неї після її смерті.

"Я шукала її та навіть мріяла про неї", - написала вона у своєму дописі на Facebook.

За словами Селії, реліквія була випадково продана, коли декілька років тому в будинку її бабусі в Берлінгтоні, штат Вірджинія, відбувалося прибирання.

"Вона була загублена дуже давно", - сказала вона. "Її загубили, коли моя мама була ще жива, тож вона теж її шукала".

Жінка возз'єдналася із сімейним витвором мистецтва завдяки допису у Facebook / Фото: facebook.com/Celias-DvineDesigns

Допис, який вона розмістила в декількох спільнотах у Вермонті, містив фотографії картини в надії, що хтось її впізнає.

"Я відчайдушно хочу зберегти це в своїй родині", - написала вона.

Публікація була поширена сотні разів, і врешті-решт на неї звернули увагу Кріс МакКірріхер і Філ Матте.

"Я нарешті отримала повідомлення від цього чоловіка. І він каже: "Гей, це так смішно, що ви опублікували це, тому що у нас є точно така ж картина", - пригадала вона листування.

Жінка возз'єдналася із сімейним витвором мистецтва завдяки допису у Facebook / Фото: facebook.com/Celias-DvineDesigns

МакКірріхер і Матте, які живуть у Ратленді, штат Нью-Йорк, розповіли, що придбали цю роботу декілька років тому на розпродажі в Піттсфорді, штат Вірджинія, під час переїзду. Подружжя сказало, що вони щасливі, що можуть допомогти возз'єднати Башоу з різьбленням.

"З усіма поганими новинами і тим, що відбувається навколо, приємно бачити щось дійсно хороше", - сказав Матте.

Башоу сподівається одного дня передати цей витвір мистецтва своїй доньці: "Я б хотіла розповісти про це мамі просто. Вона б так зраділа".

Нагадаємо, чоловік купив занедбаний склад за безцінь, але те, що було всередині, коштувало цілого статку. Склад був переповнений розкішними дизайнерськими речами на суму 70 000 доларів.

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