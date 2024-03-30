Сімейні таємниці Джорджа Вашингтона розкрив аналіз ДНК останків з безіменних могил XIX ст.

У президента Джорджа Вашингтона не було своїх дітей, але нове дослідження виявило останки двох його онукових племінників та їхньої матері.

Генетичний аналіз пролив світло на давню таємницю, що оточує долю молодшого брата першого президента США – Семюеля Вашингтона – та його родичів. Двох нащадків Семюеля та їхню мати вдалося ідентифікувати за останками скелетів, знайдених у безіменних похованнях, датованих 1880-ми роками.

Про це пише журнал iScience

Вчені також склали карту ДНК по батьківській лінії Джорджа Вашингтона, який не мав власних дітей.

Це дослідження стало можливим завдяки новим технологіям, які дають змогу проаналізувати десятки тисяч будівельних блоків ДНК. Другим ключовим компонентом, який дав можливість ідентифікувати безіменні останки, була ДНК прямого нащадка Семюеля Вашингтона по чоловічій лінії, що нині живе.

Порівнюючи ці генетичні коди, вчені знайшли підказки та змогли встановити зв'язок між родичами цієї сім'ї, які давно поховані в безіменних могилах.

"Багато цих методів дозволило нам виявити зв'язки між невідомими людськими останками середини XIX століття та живим нащадком, якого відокремлюють від предків кілька поколінь", — розповіла старший автор дослідження молекулярний антрополог Чарла Маршалл.

Безіменні поховання ускладнюють дослідження

Семюел Вашингтон був молодшим братом у родині. Він помер у 1781 році та був похований на сімейному цвинтарі у родовому маєтку Хервуд, Західна Вірджинія. Згідно з архівними документами, на цьому цвинтарі спочивають два десятки членів родини Вашингтон. Серед них сам Семюель Вашингтон, обидві його дружини, їхні діти, онуки та правнуки. Однак за незрозумілою традицією, на жодній з могил немає надгробка із зазначенням імені покійного. Історики припускають, що так чинили, сподіваючись захистити місце упокою від грабіжників. Але зараз це створює складнощі для ідентифікації останків.

Пошуки поховання Семюеля Вашингтона розпочалися 1999 року. Дослідники частково витягли останки з п'яти безіменних могил, але технології, які тоді існували, не дозволили відтворити з них ДНК, оскільки зразки були сильно пошкоджені часом і бактеріями.

За останні 20 років можливості дослідження ДНК значно розширилися, що дозволило вченим відтворити генетичний код тих самих зразків.

Дослідження встановило, що серед зразків є останки жінки та двох її синів. Цією жінкою виявилася Люсі Пейн, а чоловіками були онуки Семюеля (і племінники Джорджа) — Джордж Степто Вашингтон-молодший і доктор Семюел Уолтер Вашингтон. Порівняння зразків ДНК виявило, що нинішній власник маєтку є нащадком доктора Семюеля Уолтера Вашингтона.

Таємниці генеалогічного дерева Вашингтонів

"Поєднання померлих і живих родичів перетворило це дослідження на чудову головоломку, де потрібно було чимало попрацювати, щоб розгадати її, але у нас були всі необхідні частини пазла", — сказала професор кафедри антропології та координатор дослідження Конні Дж. Малліган.

У живого нащадка Семюеля Уолтера Вашингтона виявилося набагато більше спільних фрагментів ДНК з ідентифікованими померлими братами, ніж очікували вчені. Це пояснюється тим, що в сім'ї Вашингтонів довгі роки була традиція укладати шлюби між кузенами.

"Я не знаю жодного дослідження, в якому був би такий крутий набір даних, як цей, з настільки складним родоводом, щоб ви могли використовувати емпіричні дані, щоб перевірити, як взаємозв'язок змінив оцінки спорідненості. Це було поєднання передових наукових методів і чудової детективної роботи", – поділилася професор Малліган.

Вчені також повідомили, що головна таємниця так і залишилася нерозкритою. Могилу Семюеля Вашингтона дослідники так і не знайшли.

"Пошуки могили Семюеля Вашингтона більше не ведуться. Цілком можливо, що його могила була давно ексгумована і, можливо, ніколи не буде знайдена", — додала Чарла Маршалл.

Сімейні зв'язки Вашингтонів

Проведені аналізи ДНК дозволили скласти профіль Y-хромосомної ДНК Джорджа Вашингтона, оскільки всі чоловіки, які брали участь у дослідженні, як живі, так і померлі, є прямими нащадками по батьковій лінії Августина Вашингтона, батька першого президента США.

Ці результати в майбутньому допоможуть людям з прізвищем Вашингтон з'ясувати, чи вони мають відношення до сім'ї Джорджа Вашингтона.

Нагадаємо, ДНК-тест перевернув життя двох канадських сімей, розкривши давню таємницю. Двоє людей, що народилися в 1955 році, в одну мить втратили свої сім'ї, а потім стали багатшими на другу сім'ю.

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