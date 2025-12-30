Сімейний булінг під ялинкою: історія дівчини, яку сестра висміяла за бідність

Гаманець чи любов: навіщо насправді потрібні хрещені / © Pexels

Жителька Польщі поділилася сімейною історією, як зазнала булінгу і образ від рідної сестри на різдвяній вечері через те, що не купила подарунки своїм племінникам.

Історію, як очікування сімейного затишку на Різдво перетворилося на приниження, розповідає Оnet.

Дівчина розповіла, що два роки тому стала хрещеною мамою доньки свого брата. Хрещена-тітка завжди купувала малечі подарунки і з радістю балувала її — не лише на дні народження чи свята, а часто й без жодної причини. Але пів року назад вона втратила роботу і досі не змогла знайти нову.

«Я ходжу від співбесіди до співбесіди, наполегливо шукаю, але поки що це дуже важко. Я живу з батьками, тож, на щастя, вони зараз мене підтримують фінансово, але мені дуже шкода через це. У мене просто немає грошей, і мені це дуже шкода», — розповідає оповідачка.

Тому на Різдво дівчина вирішила порадувати родину зробленими власноруч подарунками. Проте її 19-річна сестра просто за різдвяною вечерею розкритикувала за це і назвала «біднячкою».

«Слова моєї сестри глибоко вразили мене. Потім вона додала, що я жахлива хрещена мати, бо нічого не купила дитині. Але найгірше було попереду. У якийсь момент вона випалила: „Тобі не соромно, що ти повернулася додому до своєї родини напередодні Різдва без жодних пристойних подарунків? Біднячка. Ніхто тобі цього не скаже, але всі знають“, — зазначає оповідачка.

Сестра зіпсувала Різдвяний вечір, зіпсувала атмосферу за святковим столом і принизила дівчину перед усіма родичами.

«Невже хресних батьків сьогодні обирають лише для того, щоб купувати подарунки дитині? Після слів моєї сестри мені більше не хочеться відвідувати жодних сімейних зустрічей, і мені соромно дивитися братові в очі. Хоча, як я писала, всі стали на мій бік і дорікали моїй сестрі, її слова все одно ранили мене. Тепер я почуваюся згортком страждань — невпевненою, приниженою та без грошей», — підсумувала авторка статті.

