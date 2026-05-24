Сім’я з чотирьох осіб померла після вживання кавуна: що у ньому виявили (фото)

Кавун

У Мумбаї, Індія, сталася моторошна трагедія — сім’я з чотирьох осіб померла після того, як з’їла кавун, у якому пізніше виявили щурячу отруту.

Про це пише Need To Know.

Абдулла Докадія, його дружина Насрін та їхні доньки-підлітки Аєша і Зайнаб відчули різке погіршення самопочуття невдовзі після того, як поїли фрукт у себе вдома.

Усіх членів родини терміново госпіталізували до місцевої лікарні зі скаргами на блювоту, діарею, сильний біль у животі та запаморочення.

Наймолодша з доньок першою померла після того, як у неї почалися проблеми з диханням. Медикам не вдалося врятувати дівчину навіть після проведення серцево-легеневої реанімації.

Інших членів сім’ї перевели до більшої лікарні, однак згодом вони також померли.

Сім'я на смерть отруїлася кавуном / © Jam Press

Після проведення судово-медичної експертизи фахівці виявили у внутрішніх органах загиблих фосфід цинку — речовину, яку використовують у щурячій отруті.

Сліди токсину знайшли у печінці, нирках, селезінці, жовчі, вмісті шлунка та абдомінальному жирі померлих.

Під час перевірки продуктів із будинку сім’ї позитивний результат на наявність родентициду показали лише залишки кавуна.

Інших слідів фосфіду цинку в квартирі родини виявлено не було.

Після декількох тижнів розслідування правоохоронці дедалі більше схиляються до версії умисного злочину.

Слідчі припускають, що отруйну речовину могли змішати із сіллю та нанести на фрукт перед вживанням.

Для детального аналізу поліція вже направила зразки солі з квартири родини на експертизу.

Серед основних версій слідства розглядають навмисне вбивство, а також вбивство з подальшим самогубством. Водночас правоохоронці поки не відкидають і можливість випадкового отруєння.

Відомо, що житловий будинок, де мешкала сім’я, має проблеми з гризунами, через що мешканці могли використовувати щурячу отруту в побуті.

За даними місцевих ЗМІ, у межах розслідування поліція вже опитала понад 100 осіб.

Медики пояснюють, що після потрапляння до організму фосфід цинку вступає в реакцію зі шлунковою кислотою та виділяє смертельно небезпечний газ — фосфін.

Цей газ руйнує клітини організму та блокує вироблення енергії, що може швидко призвести до відмови життєво важливих органів, зокрема серця, печінки та легень.

Серед основних симптомів такого отруєння — сильна блювота, різкий біль у животі, запаморочення та швидка непритомність.

У важких випадках смерть може настати вже через декілька годин після інтоксикації.

Лікарі зазначають, що специфічного антидоту проти фосфіду цинку не існує, тому лікування здебільшого полягає у підтриманні життєвих функцій пацієнта в умовах інтенсивної терапії.

