Сім'я за добу перебрала 10 тонн сміття у пошуках викинутого золота

Сміття / © Pixabay

Реклама

У китайському місті Шанжао жінка помилково викинула на сміття понад кілограма золота вартістю близько $218 тисяч. Щоб знайти втрачене, її сім’я за добу перебрала 10 тонн сміття.

Про це повідомляє видання Sohu.

Власниця золота пояснила, що забрала додому прикраси та зливки із банківського сховища, оскільки планувала їх продати. Проте вранці її сестра під час прибирання помилково викинула пакет із золотом у вуличний контейнер для сміття.

Реклама

Пропажу виявили майже одразу, але, як виявилося, сміттєвоз уже спорожнив контейнер і відвіз його вміст на сміттєпереробний завод у сусідньому місті.

Того ж дня родина звернулася до поліції за допомогою. На заводі вони зупинили кілька сміттєвозів, які прямували на розвантаження. Влада та співробітники комунальної служби допомогли організувати пошуки.

У результаті, перебравши близько 10 тонн сміття, вдалося знайти золоті зливки та прикраси загальною вагою понад 1000 грамів — майже все золото, що зникло.

За словами власниці, вона досі не може повірити, що коштовності вдалося повернути.

Реклама

Нагадаємо, раніше мешканець курортного містечка Торре Лапілло на південному заході Італії випадково викинув у смітник стару бляшанку, в якій він зберігав усі свої заощадження — 20 золотих злитків.