Сім’я за добу продала будинок і почала нове життя у мандрах світом: скільки витрачає на день

Британська сім’я, яка продала все майно і подорожує світом / © SWNS

Сім’я з Великої Британії з чотирьох людей лише за 24 год. продала власний будинок і вирушила у нове життя в іншій країні — тепер їхні щоденні витрати становлять близько 35 фунтів стерлінгів (близько 1962 грн).

Про це пише LadBible.

33-річне подружжя Джош і Кеті у серпні залишило свій трикімнатний дім у Шеффілді. Пара взяла з собою тільки чотири рюкзаки і разом із дітьми — віком 3 та 7 років — вирушила у подорож світом без конкретного плану.

Подружжя пригадує, що вперше «заразилося вірусом подорожей» 2015 року, коли рік мандрували Австралією ще до народження дітей. А після відпустки в Мексиці на початку 2025 року пара вирішила продати житло та змінити своє життя.

За словами подружжя, двотижнева поїздка допомогла усвідомити: подорожі дозволяють «отримати значно більше за ті самі гроші», ніж відпочинок у дорогому готелі all inclusive.

Перебуваючи в Мексиці, Джош і Кеті зробили невелике «дослідження» і підрахували, як можна «розтягнути гроші», живучи кочовим стилем.

«Ми просто сіли й подумали: сума, яку витратили на двотижневий all-inclusive, може дати набагато більше, якщо розумно нею розпорядитися», — пояснив Джош.

У квітні сім’я виставила будинок на продаж, і вже через 24 год. знайшовся покупець.

Після цього Джош і Кеті продали «буквально все, що можна уявити» на онлайнплатформах, включно з Facebook Marketplace і Vinted.

«Ми беремо чотири рюкзаки — і це все. Ми продали абсолютно все, що мали. Через Vinted позбулися одягу, продали ліжка, диван, телевізор і транспорт», — розповів чоловік.

Британська сім’я з 4 рюкзаками розпочала нове життя / © SWNS

22 серпня сім’я вилетіла з Манчестера до Таїланду і вже встигла адаптуватися до нового життя.

Зараз сім’я витрачає близько 500 фунтів стерлінгів на місяць (близько 28 тис. грн) на оренду житла, а денний бюджет у Таїланді становить приблизно 35 фунтів стерлінгів (близько 1962 грн). Загальні витрати оцінюють у 1500 — 2000 фунтів щомісяця (8 400 — 11 200 грн) — ці кошти покривають завдяки грошам від продажу будинку.

Хоча для когось сума може здаватися великою, у порівнянні з витратами у Великій Британії, які сягали до 4 000 фунтів на місяць (22 420 грн), подружжя вважає її значно вигіднішою.

Кеті, яка працює перукаркою, зізнається, що спершу вони думали про переїзд до Австралії за робочою візою, але зрозуміли: це потребуватиме надто багато робочих годин.

«Я не хотіла працювати п’ять днів на тиждень і не бачити дітей. У Південно-Східній Азії можна значно ефективніше використовувати гроші. У нас немає чіткого маршруту. Ми хочемо простого життя та якісного сімейного часу. Я досить спокійно до цього ставлюся, єдине, що мене хвилює — це розлука з рідними. Якби я могла забрати їх із собою, я б це зробила. Для нас усе це невідоме, але саме це й надихає. Ми знаємо, що як сім’я, доки ми разом, ми можемо подолати будь-що. Все здається нереальним, це пригода — навіть зараз, сидячи тут, ми не відчуваємо, що перебуваємо за тисячі миль від дому», — розповіла Кеті.

«Це як: „Боже, ми зробили це, ми тут“. А діти вже процвітають у нових умовах», — додала вона.

Британське подружжя, яке продало все майно і вирушило у мандри світом / © SWNS

Подружжя хоче, щоб діти «вивчали інші речі» поза межами національної програми, але паралельно вони «навчатимуться за Oakwood Academy». Джош зазначив, що ця онлайн-платформа забезпечує матеріалами, а приватний репетитор «щотижня контролює процес».

Наступну зупинку у Південно-Східній Азії сім’я планує на 29 вересня, однак поки що вони не бронювали подальших напрямків — настільки їм подобається «вільне життя».

Своїми мандрами Джош і Кеті діляться в TikTok (@4backpacksmanymemories) та на YouTube (@4BackpacksManyMemories).

