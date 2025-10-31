ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
560
Час на прочитання
1 хв

Сім’ю з дітьми не пустили до літака через наклейку: що сталося

Мати з дітьми втратила відпустку вартістю £3000 (165 000 грн.) через нібито пошкоджений паспорт сина, який раніше не викликав жодних питань.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Літак

Літак / © pexels.com

Британська мати звинуватила Qatar Airways у приниженні після того, як її 13-річному сину відмовили у посадці на рейс до Таїланду через «слід від багажної наклейки» у паспорті.

Про це пише Daily Mail.

33-річна медсестра NHS Меган Лоу з Абердіна розповіла, що разом із двома дітьми мала вирушити на Пхукет на двотижневу відпустку вартістю £3000 (165 000 грн.). Уже під час реєстрації на рейс у аеропорту Единбурга працівники Qatar Airways заявили, що паспорт її сина нібито пошкоджений і не підходить для подорожі.

Паспорт сина / © Daily Mail

Паспорт сина / © Daily Mail

Жінка запевняє, що документ не мав видимих пошкоджень, а лише невеликий слід від багажної наклейки. Проте співробітники авіакомпанії наполягли: із таким паспортом дитині летіти заборонено.

Після звернення до туроператора TUI, у якого родина придбала путівку, Лоу отримала підтвердження, що з документом усе гаразд. Завдяки цьому вона змогла вилетіти з Глазго рейсом Emirates до Таїланду.

Мати назвала інцидент «стресовим» і припустила, що причиною відмови стало не пошкодження паспорта, а переповнений рейс. Вона вимагає від авіакомпанії компенсації й заявила, що більше ніколи не скористається їхніми послугами.

Нагадаємо, рейс Delta Air Lines розвернувся у зворотному напрямку через запах зіпсованої їжі одного з пасажирів. На борту перебувало 189 пасажирів.

Дата публікації
Кількість переглядів
560
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie