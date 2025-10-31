Сім’ю з дітьми не пустили до літака через наклейку: що сталося

Літак / © pexels.com

Британська мати звинуватила Qatar Airways у приниженні після того, як її 13-річному сину відмовили у посадці на рейс до Таїланду через «слід від багажної наклейки» у паспорті.

Про це пише Daily Mail.

33-річна медсестра NHS Меган Лоу з Абердіна розповіла, що разом із двома дітьми мала вирушити на Пхукет на двотижневу відпустку вартістю £3000 (165 000 грн.). Уже під час реєстрації на рейс у аеропорту Единбурга працівники Qatar Airways заявили, що паспорт її сина нібито пошкоджений і не підходить для подорожі.

Паспорт сина / © Daily Mail

Жінка запевняє, що документ не мав видимих пошкоджень, а лише невеликий слід від багажної наклейки. Проте співробітники авіакомпанії наполягли: із таким паспортом дитині летіти заборонено.

Після звернення до туроператора TUI, у якого родина придбала путівку, Лоу отримала підтвердження, що з документом усе гаразд. Завдяки цьому вона змогла вилетіти з Глазго рейсом Emirates до Таїланду.

Мати назвала інцидент «стресовим» і припустила, що причиною відмови стало не пошкодження паспорта, а переповнений рейс. Вона вимагає від авіакомпанії компенсації й заявила, що більше ніколи не скористається їхніми послугами.

Нагадаємо, рейс Delta Air Lines розвернувся у зворотному напрямку через запах зіпсованої їжі одного з пасажирів. На борту перебувало 189 пасажирів.