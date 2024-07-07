Син дізнався, що його мама вбивця після пошуку її імені в Google

Його виховували тітка і дядько, і він бачився з мамою двічі на рік.

Чоловік відверто розповів, що дізнався, що його мама була вбивцею після того, як пошукав її ім'я в Google.

Про це пише Daily Mail.

У 36-річного Тревіса Голмана протягом більшої частини життя були натягнуті стосунки зі своєю мамою Ліндою, якій зараз 60 років. Він стверджує, що вона покинула його, коли йому було 11 років, і поїхала зі своїм хлопцем Марком Макколлумом, залишивши Тревіса та сестру Дейзі Холман, якій тоді було 13 років, напризволяще. Виховані тіткою та дядьком, діти бачили свою маму двічі на рік і розмовляли з нею телефоном.

Тревіс із Сакраменто, штат Каліфорнія, з роками все більше турбувався про свою маму, і йому було цікаво подивитися, які результати він знайде, якщо пошукає її ім'я в Інтернеті. Тревіс, позаштатний помічник телевізійного продюсера, пояснив, як він зробив відкриття, що шокує.

"Я погуглив імена декількох членів сім'ї, яких давно не бачив. Я знав, що моя мама була засуджена за ненавмисне вбивство у 90-х. Я ввів її ім'я в Google, і першою статтею була стаття про арешт Лінди Голман — я думав, це її попередня судимість. Але коли я подивився на дату – 16 лютого 2010 року – мій розум вибухнув", - поділився чоловік.

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Мама виховувала Тревіса і Дейзі після того, як їхній батько помер 13 грудня 1991 року від серцевого нападу. Тревіс сказав, що у них було складне дитинство, оскільки його мама була "дикою дитиною", але вона дбала про нього та його сестру.

Він сказав: "Я пам'ятаю, що вона багато тусила. Також я пам'ятаю, як ми готували пончики. Вона була люблячою матір'ю. Весь час було "я люблю тебе" та "ти особливий" — ми з сестрою це відчували, але в неї було важке виховання, як і в нас із сестрою".

За словами Тревіса, 1998 року Лінда пішла на вечірку, зустріла Марка в барі і привела його назад до сімейного будинку в Кендалі, штат Вашингтон. Марк і Лінда зустрічалися декілька місяців, перш ніж вона покинула Тревіса і Дейзі і переїхала до Демінга, штат Вашингтон, щоб жити зі своїм хлопцем.

Тревіс розповів: "Вона повернулася додому після тижневої відсутності, зібрала свою спортивну сумку та більше не повернулася. Ми провели чотири місяці, дбаючи лише про себе. Хоча ми боялися і були налякані, ми більше боялися звернутися до когось ще. Коли вона пішла, ми декілька місяців не спілкувалися, а потім до нас приїхали тітка і дядько".

Попри те, що Лінда залишила їх обох, Тревіс та Дейзі продовжували підтримувати стосунки зі своєю мамою і бачили її один раз чи двічі на рік.

Дізнавшись про засудження їхньої мами, Тревіс пояснив: "Я негайно зателефонував сестрі, але відповіді не було. Потім я зателефонував своєму найкращому другові, бо мені просто треба було з кимось поговорити. Наступного дня я поїхав до поліцейської дільниці, щоб спробувати побачитися з мамою, але мені не дозволили".

Пізніше він дізнався, що 16 лютого 2010 року поліція відповіла на дзвінок до служби 911, щоб розслідувати стрілянину в будинку, в якому жили Лінда та Марк. Коли поліція прибула на місце події, Лінда перебувала біля будівлі та розповіла копам про те, що сталося, згідно з документами Апеляційного суду штату Вашингтон. Вона повідомила, що Марк зробив коментар щодо вбивства привидів. У відповідь Лінда зняла рушницю зі стійки в спальні, поклала приклад на підлогу і піднесла ствол до підборіддя, згідно з судовим документом. Лінда стверджувала, що Марк сказав їй покласти зброю, і коли вона повертала рушницю, вона вистрелила у Марка. За повідомленнями журналістів, Марк помер на місці, а Лінді було висунуто звинувачення у вбивстві другого ступеня та незаконному зберіганні вогнепальної зброї першого ступеня.

У червні 2010 року Лінду було засуджено до 28 років позбавлення волі.

Тревіс сказав: "Коли моя сестра сказала мені, що винесено рішення про вбивство другого ступеня і мама буде засуджена до 28 років ув'язнення, я знепритомнів. Я сказав своєму босу, що мені потрібно піти з роботи, і так, мені потрібно було багато чого обміркувати. Попри те, що моя мама боролася з алкоголізмом і, ймовірно, посттравматичним стресовим розладом від дитинства в названих сім'ях і з травмою, пов'язаною з цим, як я вже сказав, вона була дуже ніжною матір'ю".

Він пояснив, що його стосунки з мамою зараз настільки здорові, наскільки це можливо: "Коли вона телефонує мені, завжди є спільна тема. Ми стежитимемо за тим, що кожен із нас робить і чим ми займаємося. Вона розповість мені про свою боротьбу з раком грудей, це її другий напад раку грудей відтоді, як вона перебуває у в'язниці. Їй зробили подвійну мастектомію і вона проходить хіміотерапію. Окрім цього, ми багато жартуємо. Для людини, яка провела під замком понад десять років, у неї приголомшливе почуття гумору. З розмови з нею я можу сказати, що вона кається в тому, що сталося".

Нагадаємо, жінка "померла" у свій день народження та розповіла про сюрреалістичний досвід виходу з тіла. Тепер вона не боїться смерті.

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