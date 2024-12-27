Син майстерно обманув шахраїв і повернув $21 000, які вони поцупили в його батька: яким був план

Чоловік з Тайваню розробив геніальний план і зіграв три різні ролі, щоб врятувати свого батька від банди шахраїв.

Про це пише SCMP.

Він успішно заманив рекетирів, переконавши їх у тому, що вони отримають подальші інвестиції, і зрештою допоміг повернути 700 000 тайванських доларів (21 000 доларів США) після того, як його батько програв ці гроші банді.

Вперше про рекет заявив син потерпілого в онлайн-дописі, а згодом про нього повідомила тайванська телекомпанія EBC News. У повідомленні йшлося про те, що чоловік з округу Наньтоу, що в центральній частині Тайваню, став жертвою інвестиційної афери в Інтернеті. Після того, як шахрай, який видавав себе за жінку і використовував постійні лестощі, зв'язався з ним в Інтернеті, його переконали інвестувати 700 000 тайванських доларів. Шахрай не лише особисто забрав гроші, але й переконав чоловіка встановити невідомий застосунок на його телефон.

У застосунку зазначалося, що загальна сума інвестицій зросла до 1,3 мільйона тайванських доларів (40 000 доларів США), а прибуток склав понад 600 000 тайванських доларів. Коли чоловік хотів забрати свій прибуток, шахрай наполягав на тому, що "йому потрібно досягти певної суми, перш ніж він зможе вивести кошти".

Син запідозрив шахрайство після того, як батько поскаржився на ситуацію.

"Після того, як батько розповів про свої випробування, я пішов додому і почав дивитися відеоролики про боротьбу з шахрайством на YouTube. Я натрапив на одне з них, де ютубер говорив: "Щоб мати шанс повернути свої гроші, вам потрібна приманка, більша за ту, яку ви втратили". Натхненний цим, я вирішив застосувати подібну стратегію, використовуючи телефон мого батька, щоб відновити зв'язок із шахраєм", — сказав син.

Він розповів шахраям, що двоє його друзів готові інвестувати 500 000 тайванських доларів і мільйон тайванських доларів відповідно. Він також поцікавився, коли вони можуть прийти і забрати гроші з його дому.

У міру того, як розмова просувалася вдало, він стратегічно переключився, заявивши про термінову потребу в коштах через сімейні обставини, і попросив зняти 700 000 доларів із передбачуваного прибутку. Спочатку група шахраїв вагалася, але син втягнув їх у багатогодинні переконування, навіть зігравши три ролі, зокрема двох зацікавлених "інвесторів", і серйозно розпитував про деталі інвестиції.

Врешті-решт, відчувши вигідну можливість, шахрайська група, заохочена перспективою отримати більшу суму, погодилася повернути 700 000 тайванських доларів.

Навіть після повернення жертві 700 000 доларів шахраї продовжували свою схему, стверджуючи, що тепер застосунок показує прибуток у розмірі 2,35 мільйона тайванських доларів (72 000 доларів США), але потрібно сплатити податок у розмірі від 5 до 10 відсотків, перш ніж він зможе вивести кошти. Однак цього разу батько не повівся на цю хитрість.

Винахідливість сина викликала широку похвалу і сміх в Інтернеті: "Це справжня робота з боротьби з шахрайством", "Шахрайство є шахрайство! Тепер черга шахраїв викликати поліцію".

Нагадаємо, поліція Києва затримала іноземця, який пограбував магазин на 11 тисяч гривень. Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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