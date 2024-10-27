Син продав своє майно та подорожує з паралізованою матір'ю, несучи її на спині – фото, відео

31-річний китаєць отримав похвалу за зразкову синівську відданість після того, як продав своє майно, щоб подорожувати країною зі своєю паралізованою матір'ю, несучи її на спині так само, як вона носила його, коли він був дитиною.

Про це пише Oddity Central.

Сяо Ма було лише вісім років, коли його батьки потрапили в жахливу автокатастрофу, яка забрала життя його батька, а матір залишила неспроможною рухатися. Він та його старша сестра були змушені самі піклуватися про себе, а також про свою матір, якій пізніше діагностували церебральну атрофію, як наслідок автокатастрофи. Підростаючи, він працював у полях, збираючи бавовну, був учнем у різних сферах і відкрив власний ресторан у Сіньцзяні. Більша частина зароблених грошей йшла на одужання матері, і його наполеглива праця, здавалося, окупилася, оскільки жінка поступово змогла покинути ліжко, яке стало її в'язницею, сісти в колісне крісло і навіть зробити декілька невеликих кроків. Однак декілька років тому Сяо Ма отримав жахливу звістку про те, що церебральна атрофія його матері не лише невиліковна, але й прогресує швидкими темпами. Саме тоді він вирішив максимально використати час, який йому залишився з нею.

Замість того, щоб зосередитися на своєму бізнесі, Сяо Ма вирішив продати свій будинок і машину, щоб він міг брати матір у подорожі Китаєм. Її мозок можна порівняти з мозком маленької дитини, тому Ма хоче проводити з нею якомога більше часу, поки вона ще може цінувати ці моменти. Вони відвідали гору Тяньшань, озеро Тяньчі та інші місця в Сіньцзяні, а також пекінську площу Тяньаньмень і Велику Китайську стіну. Літня жінка вже не може говорити, але вона завжди усміхається, коли вони подорожують, що дуже тішить її сина, який каже, що вона сумувала, коли була прикута до ліжка.

"Любов не чекає, синівська побожність ніколи не запізнюється, а дія – найкраща відповідь", - нещодавно сказав Сяо Ма. "Моя мама носила мене на руках, коли я був дитиною, а тепер я ношу її".

Сяо Ма з мамою

Фотографії 31-річного чоловіка, який несе свою матір на спині площею Тяньаньмень, стали вірусними в китайських соціальних мережах, привернувши увагу мільйонів людей, але Сяо Ма носить свою матір з інвалідністю вже багато років і документує їхні подорожі за допомогою коротких відеороликів, розміщених на Douyin, китайській версії TikTok. Фактично, підтримка його шанувальників є головною причиною того, що Ма може дозволити собі продовжувати подорожувати зі своєю матір'ю.

"Дім там, де моя матір", - відповів Сяо Ма на запитання, коли він планує повернутися додому, додавши, що не хоче жити з жалем про останні роки життя своєї матері на цій землі.

Нагадаємо, близнючки, яких розлучили у пологовому, зустрілись вперше за 30 років і зробили прикре відкриття. Після возз'єднання сестри навіть розпочали спільний бізнес, але історія не закінчилася щасливо.

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