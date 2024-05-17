Син спантеличив, як через деменцію у тата дізнався про його таємницю

Чоловік поділився приголомшливим відкриттям, яке він зробив, коли дізнався про деменцію у свого батька.

Анонімний користувач Reddit пояснив, що це був "надзвичайно емоційний час", адже його тато нещодавно переніс декілька операцій на серці та інсульт.

Це призвело до хвороби дрібних судин і судинної деменції, і тепер сім'я прагне "рухатися вперед як єдине ціле", щоб забезпечити йому найкращий догляд. У рамках цього син планував переїхати назад до мами і сестри, щоб вони могли разом створювати спогади, перш ніж стан його здоров'я погіршиться ще більше.

Але ці плани були зруйновані, коли він виявив дещо дивне. Автор публікації пояснив: "Одного вечора, переводячи годинник, я помітив, як він гортає і видаляє повідомлення, що спричинило у мене підозру, адже у нього не так багато друзів за межами нашої родини. Переглядаючи його нещодавно видалені повідомлення, я виявив довгий ланцюжок повідомлень за минулий місяць із сутенером повій, включно з фотографіями різних дівчат і місцями, де вони зустрічалися. Я також отримав доступ до його брокерського рахунку і виявив, що на ньому залишилося $66 000, причому декілька разів по $3 000 було знято від минулого літа – до його операцій і нещодавнього діагнозу".

Зовсім приголомшений цим, чоловік додав, що його батько "був хорошим батьком", але не завжди хорошим чоловіком або членом сім'ї протягом багатьох років. Його мама завжди була годувальницею сім'ї, в той час як батько витрачав гроші так, ніби вони належали лише йому, "ніколи не дозволяючи їй побалувати себе". Син навіть бачив, як у минулому батьки кричали одне на одного через це саме питання.

"Я попередив їх, щоб вони налагодили стосунки або вони стикнуться з наслідками з мого боку. Ця позиція спричинила давнє почуття провини, оскільки вона лише посилила обурення моєї мами. Я почуваюся абсолютною катастрофою. Враховуючи його нещодавній діагноз, я сумніваюся в його когнітивних здібностях, що залишилися. Мій план полягає в тому, щоб поговорити з ним наодинці про те, що я виявив, а потім наполягти на тому, щоб саме він поінформував мою матір, передавши право ухвалення рішення в її руки. Я буду вдячний за будь-які поради, відгуки чи запитання, які допоможуть мені розібратися в цій складній ситуації", - додав він.

Після його благання про допомогу, допис на Reddit зібрав незліченну кількість коментарів. Щоправда, багатьох більше обурила погроза сина про "наслідки", ніж дії батька.

Я не розумію, чому твої батьки послухали тебе, хлопця у віці 20 років, коли ти погрожував їм “наслідками”, якщо вони не налагодять стосунки. Якими наслідками ти погрожував, щоб змусити двох повноцінних дорослих людей з кар'єрою і власним життям залишитися разом, коли вони, можливо, навіть не планували цього робити?

Який дивовижний син, дуже відповідальний. Ох, відстій, відхрещується від нещасних батьків... Тато спить з повіями. Мама нещасна. Нехай собі йдуть

Своїм ультиматумом ви сприяли поганій поведінці вашого батька. Ви дозволили йому продовжувати свою дисфункцію і змусили вашу матір обурюватися, коли їй довелося тягнути на собі цей мертвий тягар чоловіка

У певному сенсі ти такий же поганий, як і твій батько

Нагадаємо, чоловік 10 років приховував від дружини жахливу таємницю. Вона була спустошена, коли дізналася правду.

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