Син використав чужі номери в лотереї та виграв 50 000 доларів для мами

Чоловік виграв для мами 50 000 доларів, використавши чужі номери в лотереї.

Про це пише mdlottery.com.

68-річна американка купила квиток Pick 5. Жінка потрапила до лікарні, тому попросила сина зіграти для неї свої номери. Одного разу він випадково побачив чийсь квиток Pick 5. Побачивши ще один набір цифр, чоловік вирішив спробувати їх для своєї матері.

Пізніше того ж дня, перебуваючи в кабінеті лікаря, щасливиця перевірила виграшні номери через застосунок на своєму телефоні. Саме в цей момент вона зрозуміла, що виграла 50 тисяч доларів. Вона була така схвильована, що їй довелося заспокоїтися, перш ніж їхати додому з кабінету лікаря.

"Це дуже необхідні гроші", - сказала щаслива жінка. Вона планує використати свій виграш для оплати рахунків та ремонту будинку.

Нагадаємо, чоловік підслуховував телефонні розмови дружини і заробив 1,7 млн доларів. Він придбав акції, використовуючи закриту інформацію.

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