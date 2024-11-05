Син закрутив роман із 29-річною коханою свого батька: "Це не найжахливіше"

Чоловік зізнався, як роман із молодою і привабливою коханою свого батька, перетворився на шантаж.

Про це пише Mirror.

Його тато перебуває у стосунках із 29-річною жінкою вже два роки після того, як пара познайомилася в Інтернеті. Син стверджує, що вона фліртувала з ним, коли батька не було поруч, і що у пари таємний роман. Але любовний трикутник став ще більш тернистим після того, як батько зізнався, що планує освідчитися своїй молодій дівчині. 22-річний син хоче розірвати стосунки, але дівчина його батька цього не хоче – і погрожує розповісти батькові, якщо він це зробить.

Він пояснив, що його матір померла, коли він був дитиною, і хоча батько виховував його, брата і сестру сам, він ніколи не приводив у дім іншу жінку. Лише коли вони всі роз'їхалися, він зав'язав нові стосунки. Називаючи себе "адекватним хлопцем", він невдовзі познайомився в Інтернеті з "дуже привабливою" жінкою.

Також читайте Чоловік освідчився коханій через 10 років стосунків: вона відмовила та спантеличила причиною

"Я тішився за тата, хоча вона ближче до мого віку, ніж до його, тому я подумав, що вона трохи молода для нього. Неважливо, вони мали щасливий вигляд, тому я нічого не сказав. Зараз вони разом вже два роки, і мій тато обожнює її. Проблема в тому, що останнім часом вона фліртує зі мною, коли тата немає поруч, і на сімейній вечірці в серпні ми опинилися на вулиці в пристрасних обіймах. Того вечора все було дуже гаряче, і незабаром у нас почався роман".

Син також розповів, що його батько часто працює в роз'їздах, а це означає, що їм легко зустрічатися, і хоча він знає, що це неправильно, він сказав, що "захопився" усім цим і продовжував витісняти почуття провини на задній план, але тепер це набагато складніше після зізнання батька.

"Тепер мій батько сказав нам, дітям, що хоче одружитися з нею, і запитав, що ми всі про це думаємо. Я був приголомшений і одразу сказав їй, що наші стосунки мають закінчитися, але вона дуже засмутилася і пригрозила, що розповість про нас батькові. Я відчуваю, що що б я не робив, це все закінчиться катастрофою".

Порада, яку отримав син, полягала в тому, що у нього немає іншого вибору, окрім як розповісти батькові правду: "Зрозуміло, що вона його не кохає, і шантажувати тебе таким чином – це ще один доказ того, що вона неприємна людина. Чого вона сподівається досягти?", "Ти повинен зізнатися, перепросити і сподіватися, що врешті-решт тебе пробачать, але батько може бути розлючений".

Нагадаємо, одружений чоловік завів 4 коханок – усі вони жили в одному комплексі, не знаючи одна про одну. Після виклику поліції його законна дружина і коханки про все дізналися.

Читайте також: