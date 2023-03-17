Син заради розваги зробив тест ДНК та викрив свою маму у зраді: татом виявився його дядько

Чоловік поділився гіркою історією, як придбав тест ДНК заради розваги та викрив свою матір у зраді.

Свою історію він розповів на Reddit, передає Mirror.

Результат тесту класифікував батька як його "зведеного брата". 19-річний користувач зазначив, що ніколи не сумнівався, хто його тато, оскільки вони дуже схожі.

Втім, він має 24,6% ДНК зі своєю двоюрідною сестрою, що передбачає, що вона є його зведеною сестрою, оскільки двоюрідні брати зазвичай мають близько 12%.

"Мій дядько, батько моєї двоюрідної сестри, брат мого батька – це мій тато. Реальність вдарила мене по обличчю, як мішок з цеглою. Я сидів у своїй кімнаті протягом години в повному шоці, а потім мене охопило почуття гніву. Мені були потрібні відповіді", - поділився він.

Також читайте Чоловік скасував весілля через погані оцінки нареченої

Недовго думаючи, він показав мамі результати ДНК і запитав її, чи не зраджувала вона тата з дядьком Девідом.

"Я ніколи не бачив, щоб хтось так швидко блід. Вона мала приголомшений вигляд. Моя мама впала на землю і плакала, благаючи мене не говорити татові", - поділився чоловік.

Далі він розповів, як зателефонував до своєї двоюрідної сестри, а насправді зведеної сестри, щоб усе їй розповісти.

"Вона закінчила розмову криком. Батько (тепер дядько) прийшов додому і ввалився до моєї кімнати, питаючи, що сталося з мамою. Я йому також усе розповів. Він нічого не сказав. Він вийшов із кімнати, а я замкнув двері. Протягом наступних декількох годин я чув, як вся моя сім'я розвалюється за моїми дверима. Я чув, як мій батько і дядько Девід почали битися. Повний хаос", - розповів юзер.

Він додав, що почувається лайном, оскільки зруйнував сім’ю: "Я знаю, що це не моя вина, але я не можу позбутися відчуття, що це все через мене.

Нагадаємо, чоловік випадково дізнався, що одружений з рідною сестрою. Тепер він не знає, як жити далі з обраницею.

Читайте також: