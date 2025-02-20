Син заскочив у ліжку маму та свого найкращого друга

Чоловік розповів про жахливий момент, коли він заскочив у ліжку найкращого друга та свою матір.

Про це він написав на Reddit.

Користувач стверджує, що його мама почала носити "ризиковане" вбрання в колі його друзів і "поводилася дивно", але він ніколи не підозрював, що вона спала з його найкращим другом, поки він навчався в коледжі.

Розгублений син сказав, що його друг приїжджав в гості все частіше, мовляв, що у нього проблеми з Wi-Fi, тому він був приголомшений, коли зрозумів справжню причину таких частих візитів.

"Моя мама дивно поводилася з моїми друзями; вона одягала дуже відверте вбрання, коли до мене приходили мої друзі-чоловіки. Вона навіть почала заходити до моєї кімнати та вітальні, щоб "прибирати", насправді просто нахиляючись просто перед ними", - пригадав син та додав, що це було "дуже дивно і дратувало", але думав, що це було лише заради уваги. "І я чесно думав, що вона нічого не спробує з ними зробити. Так було до вчорашнього дня".

Він пояснив, що ходить до коледжу і підробляє на пів ставки. У четвер і п'ятницю він відвідує заняття з одним зі своїх друзів, а після цього йде на роботу.

"Цей друг наполягав на тому, щоб ми частіше зустрічалися у мене вдома. Щось про те, що мій Wi-Fi швидший. Крім того, я помітив, що на останні два заняття він взагалі не з'явився. Але вчора я забув свою форму для роботи і мені довелося поспішати додому, щоб забрати її, і саме тоді я заскочив свого друга і маму в ліжку разом. Я був, чесно кажучи, нажаханий. Вона перепросила і відтоді я з нею не розмовляв. Я просто взяв свої заощадження і зняв кімнату в мотелі. Так що... так. Зараз між нами неймовірно незручні стосунки, і я не знаю, що я можу зробити", - поділився чоловік.

У коментарях під дописом користувачі засудили жінку за поведінку і порадили автору переїхати від мами та припинити спілкування зі своїм другом.

Нагадаємо, студент підпалив гуртожиток, намагаючись заховати секс-ляльку від свого сусіда. Сусід палія повернувся до кімнати дещо раніше.

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