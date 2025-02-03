Син здав власного батька поліції після того, як виявив тривожну знахідку в його телефоні – фото

Чоловік запропонував допомогу, але не був готовий до відкриття.

Американець несе відповідальність за арешт свого батька після того, як виявив жахливу знахідку, намагаючись допомогти з його телефоном. Якщо випадок китайського школяра, який здав свого тата за наркотики в рамках помсти за прочухан щодо невиконання домашнього завдання, здається більш невинним і навіть кумедним, то в цьому випадку все набагато тривожніше.

Як повідомляє Unilad, 63-річний Джин Фоллін із Флориди, США, звернувся до свого сина, 30-річного Джареда, з проханням допомогти йому отримати доступ до свого акаунту Gmail після того, як він був заблокований.

Однак Джаред з'ясував, що була дуже поважна причина, чому його батько не мав доступу до свого облікового запису. Чоловік виявив, що його батько зберігав майже 1000 файлів із дитячою порнографією.

Google позначив обліковий запис Gmail через незаконні зображення дітей на його Google Фото, згідно з його свідченнями під присягою при арешті.

Зробивши жахливу знахідку, Джаред повідомив поліцію про те, що він знайшов на телефоні свого батька.

Через місяць після цього Національний центр допомоги зниклим та експлуатованим дітям надіслав наводку до оперативної групи по боротьбі з Інтернет-злочинами проти дітей офісу шерифа округу Пінеллас після того, як обліковий запис Google був помічений за завантаження дитячої порнографії в папку Google Фотографій.

Детектив офісу шерифа повідомив про це поліцейське управління міста Кеннет Сіті, що призвело до запиту в суд на IP-адресу, який пізніше підтвердив, що користувачем облікового запису був Джин Фоллін.

Джин Фоллін / Фото: GoFundMe

Після цього детективи отримали ордер на обшук акаунту Фолліна і знайшли 952 тривожні файли за участю дітей. Ці зображення були завантажені в період від 13 березня 2023 року до 10 вересня 2024 року. Деякі з виявлених зображень стосувалися дівчаток віком до п'яти років.

Фоллін був заарештований 28 січня 2025 року за зберігання дитячої порнографії. У свідченнях під присягою під час допиту в поліції Кеннет-Сіті йдеться про те, що він зізнався у "збереженні дитячої порнографії".

Фолліну висунуто 20 звинувачень у скоєнні тяжких злочинів, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Джин Фоллін / Фото: Kenneth City Police Dept

У четвер, 30 січня, він був звільнений з-під варти після внесення застави у розмірі 100 000 доларів. Наразі невідомо, чи визнав він свою провину.

Нагадаємо, жінку в Севастополі покарали за дописи в соцмережі. Вона стала першою жінкою, яку покарали за новим російським законом, що забороняє "пропаганду відмови від дітонародження".

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