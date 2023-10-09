Синдром "сплячої красуні": медсестра шокувала, як проспала рік свого життя (фото)

Вона зазначила, що бути "сплячою красунею" — не завжди казка.

Молода медсестра страждає на вкрай рідкісне захворювання, яке отримало назву "синдром сплячої красуні", через яке вона спить по два тижні поспіль.

Про це пише nypost.com.

24-річна Белла Андреу спить понад 20 годин на добу і під час епізодів стає "зомбі". Від 17 років у неї була незліченна кількість нападів, які тривали тижнями, але діагноз їй поставили лише у вересні цього року.

"Це часто називають синдромом сплячої красуні, хоча насправді це не так. Це будь-що, лише не "Спляча красуня", це більше схоже на жахіття", — сказала жінка. "Знаєте, коли вам сниться жах, коли ви падаєте зі скелі, а потім можете прокинутися? Що ж, для мене цей жах триває вже 10 днів".

Белла Андреу / Фото: Kennedy News and Media

За даними Клівлендської клініки, "синдром сплячої красуні" — з медичної точки зору, що називається синдромом Клейне-Левіна — спричиняє періодичні епізоди сну протягом тривалих періодів часу, часто по 16-20 годин на день. Причина досі невідома.

"Я дуже незалежна людина. Я дуже весела та товариська, але у цей період я стаю повною протилежністю. Я стаю дуже схожою на дитину", — сказала медсестра з міста Ньюкасл-апон-Тайн, Англія. "Я дуже приголомшена. Я не можу функціонувати, бо ніби уві сні. Це лише сон, від якого ти насправді не прокидаєшся".

Белла Андреу / Фото: Kennedy News and Media

За її словами, єдиний спосіб вийти з епізоду — це пережити ніч безсоння, і коли вона встає наступного ранку, вона почувається добре. Проте Андреу бореться зі сном через страх не знати, чи вона прокинеться вранці.

"Сон для мене - величезна проблема", - зізналася вона.

Вперше у Белли стався епізод 2016 року — того ж дня, коли вона вперше офіційно напилась у підлітковому віці, що змусило її припустити, що 10-денний період затуманювання свідомості та сну був не чим іншим, як похміллям.

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"У мене був туман у голові, дереалізація, і я перебувала у стані, схожому на сон. Я прокинулася і не могла спати. Я спала більшу частину доби, понад 19 годин, і це тривало 10 днів", - пояснила вона. "Моїх батьків на той час не було вдома, але потім вони прийшли додому, побачили мене і подумали, що мені ввели дозу, просто через те, наскільки серйозними здавалися симптоми".

У віці від 17 до 18 років у неї траплялися епізоди тривалістю від семи до десяти днів кожні чотири тижні. Вона стверджувала, що її тодішній лікар сказав, що вона просто робила це заради уваги, але її батьки заперечували, стверджуючи, що це не їхня дочка.

Белла Андреу / Фото: Kennedy News and Media

"Раніше у мене ніколи не було проблем із психічним здоров'ям. І їм було дуже складно просто сказати, що це було поведінкове, бо я не була такою людиною, яка шукала уваги", - сказала вона.

Лікарі не могли зрозуміти, що з нею не так, і вважали, що це могла бути реакція на протизаплідні пігулки.

"Декілька місяців я жила зі страхом, що збожеволію, думаючи, що хтось збирається мене замкнути. Я знала, що зі мною щось не так. Батьки описали це так: "Світло горить, але вдома нікого немає", - сказала вона.

Після декількох місяців обстежень та аналізів, які виключили пухлини, рак та епілепсію, вона нарешті отримала неофіційний діагноз СКЛ від невролога з Ньюкасла.

Тепер Андреу знає, що її основними причинами є алкоголь, стрес та гормони, що пояснює, чому її перший напад стався після відвідин вечірки.

Белла поділилася, що через це захворювання вона втратила майже рік свого життя: пропустила свій 19-й день народження, а зовсім нещодавно у неї стався епізод, коли вона мала бути подружкою нареченої на весіллі подруги.

"Це був дуже дивний час, бо я втратила багато друзів. Вони цього не зрозуміли і подумали, що я просто поводжусь дивно. Це був дуже страшний розділ — страх перед невідомим", — сказала вона.

Коли Андреу вперше написала своїй нинішній нареченій в Instagram, вона не мала жодного епізоду за два роки.

У Белли та 25-річної Мег Стоун були стосунки на відстані протягом шести місяців, перш ніж Андреу переїхала до Девона, щоб жити з родиною Стоун. Втім, стрес від переїзду спровокував цей стан, відправивши її на 10-денний сон. Це був перший із трьох епізодів, свідком яких стала її кохана.

Белла Андреу та Мег Стоун / Фото: Kennedy News and Media

"Я просто сумую за нею, коли вона в епізоді. Це дивна ситуація, тому що вона поряд, але її немає", - сказала вона. "Вона як привид. Вона справді не знає, що відбувається. Її очі розплющені, але ви можете бачити крізь них".

Стоун іноді бере відпустку, щоб подбати про Беллу під час епізоду, періодично будячи її, щоб переконатися, що вона їсть і п'є.

Белла Андреу та Мег Стоун / Фото: Kennedy News and Media

"Щойно вона виходить з епізоду, вона почувається дуже винною, тому що каже, що я не заслуговую на стосунки, в яких вона хвора", — поділилася Стоун. "Це мене засмучує, бо я ніколи не хочу, щоб вона почувалася так. Я весь час запевняю її, що мене не хвилює, чи доведеться скасувати план, тому що я волію бути з нею і переконатися, що з нею все гаразд".

Нагадаємо, жінка спантеличила, як живе з піттакіонофобією. Вона панічно боїться наклейок.

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