Сінгапурський "вампір" відсвяткував 60 років, а має вигляд на 20 (фото)

60-річний фотограф з Сінгапуру Чуандо Тан / © Instagram

Сінгапурський фотограф Чуандо Тан, відомий як «азійський вампір», відсвяткував своє 60-річчя. Попри поважний вік, чоловік зберігає вигляд 20-річного юнака та ділиться головними правилами свого життя.

Про це пише Odditycentral.

Чуандо Тан — фотограф із Сінгапуру, про якого регулярно пишуть медіа через його неймовірно молодий вигляд. Багато хто відзначає, що чоловік видається на кілька десятиліть молодшим, ніж є насправді.

Сказати, що Чуандо Тан просто «має добрий вигляд для свого віку» — явно замало. Недарма йому дали прізвиська «азійський вампір», «чоловік, який ніколи не старіє» та «найгарячіший дядько Сінгапуру».

Протягом останніх десяти років чоловік став справжнім уособленням культури «гарного старіння», і його приклад лише підтверджує це.

Світову популярність Тан здобув 2017 року. Тоді світлини 50-річного фотографа й моделі стрімко розлетілися соціальними мережами і буквально приголомшили користувачів. Зовнішність чоловіка — обличчя та фізична форма — мали такий вигляд, ніби час на нього не впливає. Багато 20-річних могли б лише позаздрити такій формі. У результаті Тан став Інтернет-сенсацією, зібрав понад мільйон підписників в Instagram і надихнув людей у різних країнах.

Чуандо Тан у 60 років має вигляд юнака (5 фото)

Секрет молодості 60-річного чоловіка

Нещодавно Тан відсвяткував 60 років, але й нині має значно молодший вигляд за більшість своїх ровесників. Сам він запевняє, що не вдається ні до косметичних процедур, ні до пластичної хірургії. За словами чоловіка, секрет молодості полягає у правильному харчуванні та регулярних тренуваннях.

«Сьогодні, у мій 60-й день народження, я нагадую, що час — єдине справжнє багатство. Кожен схід сонця приходить як спадок, а не гарантія. Тепер наймудріший шлях простий: щодня повертатися до природи та сонячного світла і узгоджувати своє життя з тим, що є вічним. Бажаю миру на Землі», — написав Тан у Instagram.

«60, а на вигляд 35! Воістину чудово», — прокоментував один із користувачів фото Тана з повітряними кульками у вигляді цифр 6 і 0.

«Я знаю, що він вампір, але я не можу просто довести це», — пожартував інший.

Попри імідж людини, яка наче не підвладна часу, сам фотограф визнає, що відчуває певний внутрішній тиск: «бо, глибоко всередині, я знаю, що я не такий молодий. Я старію». І все ж, дивлячись на нього, у це важко повірити.

До слова, 58-річний Едсон Брандао з Бразилії, якого часто плутають із 25-річним, запевняє, що секрет його молодості — не в пластиці чи ботоксі, а в системних звичках. Чоловік кардинально змінив спосіб життя після 40 років: він щодня займається силовими вправами та кардіо, вживає лише натуральні продукти (фрукти, рибу, овочі, спеції) і повністю відмовився від цукру, фастфуду та обробленої їжі. Для догляду за шкірою він використовує прості методи, як-от заморожений огірок проти набряків.