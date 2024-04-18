Сини жінки народилися з різницею в 24 дні: як так сталося (фото)

32-річна жінка отримала більше, ніж розраховувала, коли завагітніла одночасно із сурогатною матір'ю. Тепер у неї двоє синів, які народилися з різницею всього в 24 дні.

Про це пише Mirror.

Дженна Еррера пережила п'ять викиднів протягом 10 років, перш ніж вона та її 39-річний партнер Джо вирішили скористатися послугами сурогатної матері, щоб створити сім'ю.

Пара не тямила себе від щастя, коли їхня сурогатна мама, якій також 32 роки, завагітніла їхньою біологічною дитиною, використавши яйцеклітину Дженни та сперму Джо на початку 2023 року. Потім був шок, коли всього через чотири тижні Дженна дізналася, що вона теж вагітна. У жовтні минулого року обидві жінки народили здорових хлопчиків з різницею менше місяця, що зробило Дженну і Джо батьками "двійні".

Дженна народила сина Джозефа 1 жовтня 2023 року, а сурогатна матір народила Александра всього через 24 дні. І хоча хлопчики насправді не є близнюками, щасливе подружжя вирішило виховувати їх так, ніби вони близнюки, оскільки це просто "має сенс" для їхньої сім'ї.

Рідні брати народилися з різницею в 24 дні / Фото: SWNS

Мама, яка разом з Джо є співвласницею фінансової групи в Каліфорнії, США, сказала: "Тепер у нас двійня – це вдвічі більше радості, але в п'ять разів більше роботи! Ми з сурогатною матір'ю розмовляли щодня – і на 12 тижні я вирішила сказати їй, що теж вагітна. Вона дуже тішилася за мене. Ми одразу відчули, що нам дуже комфортно бути вагітними одночасно – тому що вона дружить з нашими хорошими друзями. Я не хотіла говорити їй, поки ми не були на хорошому терміні вагітності – ми не хотіли, щоб вона відчувала стрес або хвилювалася. Це багато роботи, але воно того варте".

У Дженни, яка також має двох доньок від попередніх стосунків, перші три викидні сталися один за одним 2013 року, але лікарі не могли назвати причину. Зрештою, їй сказали, що у неї гормональний дефіцит, але також, що її шанси завагітніти і зберегти вагітність – здебільшого залежать від "везіння".

2022 року вони з Джо вирішили, що хочуть мати власну дитину, і почали намагатися завагітніти природним шляхом, що, на жаль, призвело до ще двох викиднів протягом дев'яти місяців.

Саме тоді вони вирішили спробувати сурогатне материнство і звернутися до сурогатної матері в Колумбії, яка не побажала називати своє ім'я. Дженна сказала, що вона все ще залишається близькою подругою із сурогатною матір'ю навіть після народження синів. Вона пояснила: "Ми також плануємо багато сімейних подорожей з нашою сурогатною матір'ю. Ми розмовляємо кожного дня. Ми дуже близькі".

Діти Дженни / Фото: SWNS

Хоча двоє її хлопчиків насправді не є близнюками, Дженна вірить, що вони походять з "однієї партії яйцеклітин", тому вважає, що в результаті вони можуть бути схожими на близнюків. Вона сказала: "Я думаю, що вони походять з однієї партії яйцеклітин – у мене не було циклу між кожним вилученням – тому я не знаю, чи будуть вони схожі на близнюків. Мені дуже цікаво подивитися. Мій чоловік музикант – він захоче, щоб вони грали на барабанах. Моя сім'я більш спортивна і конкурентна – ми просто хочемо, щоб вони робили те ж саме. З однією дитиною так легко, з двома я трохи хвилююся".

Дженна з дітьми / Фото: SWNS

Нагадаємо, жінка народила двійню з різницею в 22 дні. Один із малюків, на жаль, не вижив.

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