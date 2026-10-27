Сюрприз під час ремонту: подружжя розібрало стіну і знайшло таємне послання, якому понад сто років

Подружжя знайшло у стіні лист 112-річної давнини / © Фото з відкритих джерел

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Подружжя Кейт і Білл Пірс придбало 2022 року будинок у стилі королеви Анни в американському місті Еванстон, штат Іллінойс. Будівлю звели ще 1899 року. Нових власників привабили її історичні деталі — вежа, вигнуті молдинги та вітражі. Однак справжній сюрприз чекав на них під час ремонту кухні.

Про це розповідає People.

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Подружжя вирішило переобладнати колишню комору дворецького на ванну кімнату. Для цього довелося демонтувати вбудовану конструкцію біля стіни, щоб отримати доступ до труб. Саме тоді Кейт і Білл натрапили на запилений конверт, який хтось залишив у будинку багато десятиліть тому.

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«Він був нерозпечатаний і, очевидно, дуже старий», — розповіла Кейт. На конверті було чотири марки, які здавалися іноземними. Жінка зізналася, що їй було майже незручно відкривати чуже послання, але цікавість узяла гору.

Усередині виявився лист, написаний 1914 року. Спочатку подружжя навіть не могло визначити, якою мовою його складено. Кейт опублікувала знахідку в Instagram, і одна з підписниць допомогла розпізнати шведську та перекласти текст.

Що було у листі

Послання адресували жінці на ім’я Елс. Її мати писала про повсякденне життя у Швеції, зокрема згадувала про здоров’я батька, який погано почувався та скаржився на біль у спині.

Проте за день-два після знахідки Кейт і Білл помітили несподівану деталь: на конверті була адреса сусіднього будинку, а не їхнього.

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Спочатку це здивувало подружжя. Власники вважали, що історичний будинок пов’язаний з ірландським корінням, адже в інтер’єрі є відповідні мотиви. Водночас вони припускають, що будівля могла змінити власників між 1899 і 1914 роками.

За версією Кейт, попередній мешканець міг отримати лист помилково або взятися передати його сусідці Елс, але так і не зробив цього. Саме так вона пояснює, чому конверт залишився закритим і пролежав у стіні понад сто років.

Лист залишили у будинку

Кейт працює дизайнеркою інтер’єрів і розповідає в соцмережах про ремонт старих будинків. Знахідка привернула увагу користувачів, особливо після того, як жінка поділилася історією разом із розповіддю про іншу несподівану деталь, виявлену під час робіт.

Попри інтерес до листа, подружжя вирішило не забирати його з місця, де він пролежав так довго. Кейт оформила послання в рамку й повісила в оновленій ванній кімнаті — неподалік від місця, де його знайшли.

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За словами жінки, життя в історичному районі передбачає особливе ставлення до старих будинків та їхньої історії. Вона вважає, що збереження листа на місці знахідки стало способом вшанувати і саме послання, і минуле будівлі.

Старі будинки приховують несподівані знахідки — останні новини

Під час ремонту будинку у Великій Британії нинішня мешканка знайшла під сходами лист, який 1982 року залишила десятирічна дівчинка. Послання пролежало там 44 роки, перш ніж жінка опублікувала його фото у Facebook і несподівано відшукала авторку. Так випадкова знахідка перетворилася на зустріч із минулим.

Інколи за старими стінами зберігаються не листи, а сліди колишнього оздоблення. У британському котеджі, збудованому 1829 року, реставраторка Хлоя Кемпстер під час підготовки каміна до встановлення дров’яної печі виявила великий настінний розпис, зроблений понад пів століття тому. Фреска десятиліттями залишалася прихованою за гіпсокартоном, і тепер власниця будинку розмірковує, як зберегти її під час подальшого ремонту.

А в американському штаті Род-Айленд пара під час ремонту ванної кімнати знайшла за стіною однодоларову купюру та записку від попереднього мешканця, датовану 5 вересня 2008 року. Автор на ім’я Біллі залишив іронічне побажання майбутньому власникові, пожартувавши про жінку на ім’я Пет, для якої вкотре клеїв шпалери. Знахідка розвеселила нових мешканців, які вирішили зберегти купюру й послання як пам’ять про людей, що жили в будинку до них.

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