Сюрприз з 1930-х: подружжя знайшло таємну кімнату під час ремонту

За фальштіною знайшли приховані двері у кімнату, якої не було на плані

Реклама

Коли люди купують старий будинок, вони часто готуються до сюрпризів — прогнилих труб чи проблем з проводкою. Але Мей та її чоловік, які придбали дім 1930-х років у Гаазі, знайшли дещо набагато цікавіше — цілу «зайву» кімнату.

Про це пише Newsweek.

Ремонт наосліп

Пара придбала будинок з наміром відновити його історичний вигляд. Попередні власники здавали житло в оренду і зашили всі автентичні деталі 30-х років дешевим гіпсокартоном. Ситуація ускладнювалася тим, що в міських архівах не збереглося жодних креслень початкового планування.

Реклама

«Нам довелося відкривати майже кожну стіну, щоб побачити, що є структурним елементом, а які стіни є несучими», — розповіла Мей.

Промінь ліхтарика

Саме під час демонтажу сталася несподіванка. Коли чоловік Мей знімав гіпсокартон, він помітив дивну щілину в кутку.

«Посвітивши ліхтариком, ми зрозуміли, що це приховані двері — ми справді не могли повірити своїм очам», — згадує жінка.

Здерши обшивку, вони побачили старі, трухляві двері, які були кимось дбайливо заховані за фальшстіною.

Реклама

Що було всередині

За дверима виявилася повноцінна ванна кімната, про яку нові власники навіть не підозрювали. Хоча самі двері вже не підлягали реставрації, ця знахідка відкрила подружжю очі на небезпечну проблему будинку.

«Ми не впевнені, чому її закрили, але ванна на поверсі вище, яка розташована прямо над цією кімнатою, виявилася майже без належної опори. Тож, можливо, вони знали про це і просто уникали ремонту», — припускає Мей.

Тепер, коли таємницю розкрито, пара може не лише збільшити корисну площу свого будинку, а й укріпити конструкцію, уникнувши можливого обвалу ванни з другого поверху.

«Ми досі шоковані, бо це була така несподівана знахідка. Тепер ми жартуємо, що, можливо, на нас чекають й інші приховані сюрпризи», — каже власниця.

Реклама

Нагадаємо, у Британії продається старовинний особняк, що стоїть закинутим понад 30 років. Останні мешканці залишили ці стіни після моторошної історії, і з того часу розкішний маєток ніхто не наважується купити.