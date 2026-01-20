Скарб впав просто зі стелі: під час ремонту пара знайшла срібло на 10 тис. дол.

Срібні монети. Фото: Reddit/u/Aspiiree

Під час ремонту власного будинку мешканці Пенсільванії несподівано натрапили на скарб. Коли зі стелі раптово впала важка металева коробка, жінка, яка працювала разом із хлопцем, дивом відбулася подряпинами. Вже після інциденту пара з’ясувала, що всередині схованки — цінні срібні монети.

Про це повідомило видання Newsweek.

Фред Гаррісон із Піттсбурга розповів, що скринька з інструментами провалилася крізь стелю під час демонтажу сухої штукатурки. Його дівчина злякалася, але серйозних травм вдалося уникнути.

Коли пара відкрила коробку, всередині виявили кілька пакетів із срібними монетами різних номіналів. Серед знахідки — срібні півдолари, чвертьдолари та десятицентовики, більшість виготовлені з 90% срібла. Загалом — сотні монет, включно з 454 десятицентовиками та 379 четвертаками.

За словами Гаррісона, спочатку вони навіть не здогадувалися про реальну вартість скарбу й думали просто віднести монети до банку. Згодом чоловік дослідив, що ринкова ціна може сягати 9–10 тисяч доларів.

Зростання попиту на срібло протягом 2025 року — зокрема через розвиток «зеленої» енергетики та виробництво технологій на основі штучного інтелекту — підштовхнуло метал до рекордних показників. З вересня до листопада його вартість зросла на 50%. Попри спокусу продати монети вже зараз, пара вирішила зачекати.

«Ми плануємо поки що зберегти монети, оскільки срібло зараз є чудовою інвестицією, його ціна досягла історичного максимуму і продовжує зростати», — зазначив Гаррісон.

Нагадаємо, на півночі Польщі двоє фермерів під час польових робіт знайшли скарб XVII століття. Йдеться про 162 срібні монети та побутові артефакти, які зацікавили археологів.