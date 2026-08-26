Скандал на популярному курорті: туристу загрожує в’язниця через секс на вулиці

Секс-скандал на Балі: австралійця спіймали в аеропорту / © couriermail

Реклама

На Балі затримали 27-річного громадянина Австралії Біллі Аспіналлу (Billy Aspinall), який потрапив на камери відеоспостереження під час інтимного зв’язку на під’їзній доріжці біля будинку місцевого мешканця.

Про це пише австралійська газета The Courier-Mail.

Реклама

На відео з камер спостереження видно, що пара займалася сексом протягом 15 хвилин.

Реклама

© couriermail

Чоловіка зупинили в аеропорту, коли він збирався вилетіти додому до Австралії. Поліція встановила його особу за записом з камери спостереження і за допомогою системи розпізнавання облич.

Загадкову жінку, яка брала участь у статевому акті з австралійцем, досі розшукує поліція. Місцеві правоохоронці підозрюють, що вона також туристка.

© couriermail

Власник нерухомості, біля якої пара займалася сексом, поскаржився, що йому доведеться провести індуїстську церемонію, щоб очистити «погану енергетику» від інциденту.

Розслідування відбувається на тлі репресій на Балі щодо аморальної поведінки після того, як торік австралійську пару вигнали з країни за управління борделем.

Реклама

Нагадаємо, Індонезія посилила свої закони про мораль, передбачивши тюремне ув’язнення на строк до одного року за статеві стосунки поза шлюбом.

Парам також заборонено проживати разом, якщо вони не перебувають у шлюбі, але закони не поширюються на іноземців.

Новини партнерів

Новини партнерів