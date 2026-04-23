Реклама

У Великій Британії весільна церемонія перетворилася на шокувальний інцидент — наречену облили чорною фарбою просто перед початком урочистості.

Напад, як з’ясувалося, здійснила її невістка, яку не запросили на весілля, пише Mirror.

Інцидент стався у реєстраційному залі Oakwood House в місті Мейдстон. 35-річна Джемма Монк саме готувалася вийти до вівтаря, коли її облили фарбою на очах у гостей.

Реклама

Жінка згадує, що все сталося миттєво — вона почула, як хтось покликав її на ім’я, а за секунду вже була вкрита чорною фарбою.

Джемма Монк

Попри шок, наречена не відмовилася від церемонії. Вона швидко привела себе до ладу і все ж вийшла заміж за свого партнера, з яким була разом понад 20 років.

«Ми так довго чекали на цей день. Ніщо не могло мене зупинити. Вона була твердо переконана, що весілля не відбудеться. Я навіть не замислювалася: якби довелося, я б пішла до вівтаря в трусиках і з обличчям, розмазаним чорною фарбою».

Джемма Монк

Нападницею виявилася 49-річна Антонія Іствуд — дружина брата нареченої. Вона залишила місце події одразу після інциденту.

Реклама

Згодом у суді встановили, що мотивом стала давня сімейна ворожнеча. Іствуд і її чоловік не отримали запрошення на весілля через конфлікт, який виник ще під час їхнього власного одруження 2023 року.

За словами прокурора, фарба зіпсувала весільну сукню, приміщення та завдала значних матеріальних збитків.

«Її весільна сукня стала чорною. Вона була забризкана фарбою, як і її очі, обличчя та шкіра».

Навіть професійне чищення не допомогло врятувати сукню, яку Джемма мріяла передати доньці.

Реклама

Джемма з чоловіком

Попри те, що весілля все ж відбулося через дві години після інциденту, психологічні наслідки виявилися значно серйознішими. Жінка розповіла в суді, що переживає депресію і досі важко оговтується від пережитого.

«Те, що на мене облили фарбою дружина мого брата, змінило моє ставлення до життя і змусило замислитися, чи я зробила щось справді погане, чи я зробила щось неправильне. Це мало драматичний вплив на моє життя… Я втратила ту, ким колись була. Це перетворило найособливіший день у моєму житті на найгірший спогад».

Суд у Мейдстоні визнав Іствуд винною у двох епізодах умисного пошкодження майна. Вона отримала 10 місяців ув’язнення з відстрочкою на рік, 160 годин громадських робіт, а також 10-річний заборонний припис.

Суддя різко розкритикував її дії: «Це мав бути особливий день для Джемми Монк та її родини. Завдяки вашій поведінці він перетворився на жахіття».

Реклама

Крім того, Іствуд зобов’язали виплатити 5 тисяч фунтів стерлінгів компенсації.

Попри вирок, Джемма заявила, що вважає покарання надто м’яким і не готова прийняти вибачення.

Водночас вона намагається рухатися далі та навіть планує знову обмінятися весільними обітницями — щоб створити нові, щасливі спогади замість тих, які затьмарив напад.

