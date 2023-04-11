Скандал у школі: вчителька у парку займалась сексом з 14-річним учнем (фото)

Вчителька на суді визнала свою провину.
У США в школі стався черговий скандал. Виявилось, що 35-річна вчителька мала сексуальні стосунки зі своїм 14-річним учнем. Це тривало майже рік.
Про це пише Daily Star.
35-річна Стефані Келсі, колишня вчителька середньої школи округу Іст Сак на півночі Айови, була засуджена за сексуальне насильство і сексуальну експлуатацію.
Минулого року Келсі було пред'явлено звинувачення в сексуальному насильстві щодо одного з її неповнолітніх учнів. Такі дії влада Айови назвала шокувальним випадком.
Уже колишня вчителька неодноразово вступала в сексуальний контакт з 14-річним учнем з вересня 2021 року по березень 2022 року. Сексом з підлітком педагогиня займалась у себе вдома та у місцевому парку.
Вчительку визнали винною у сексуальному насильстві та сексуальній експлуатації. Її засудили до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Колумбії двоє чоловіків та жінка зайнялись у парку сексом: за ними спостерігали ошелешені перехожі, проте коханці вирішили не зупинятися.
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