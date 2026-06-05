Відомий американський екзорцист Стівен Россетті / © Daily Star

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Головного екзорциста Вашингтона Стівена Россетті усунули від обов’язків після гучних заяв. Священник припустив, що більшість спостережень НЛО насправді є діями демонів, які прагнуть маніпулювати людством.

Про це пише Daily Star.

Россетті — 74-річний американський католицький священник, сертифікований клінічний психолог і фахівець із психологічного та духовного здоров’я — був звільнений від виконання обов’язків екзорциста архієпархії Вашингтона у США. Причиною стали резонансні висловлювання у відеозверненні 29 травня на сторінках його служіння в соцмережах.

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Що екзорцист заявив про демонів та НЛО?

Посилаючись на уривок із Послання до ефесян 6:12, де йдеться про боротьбу людства з «духовними силами зла», Россетті закликав вірян бути насторожі та «одягнути Божу броню». Далі, базуючись на власному досвіді проведення екзорцизмів, він висловив думку, що демони й духи здатні набувати вигляду незвичних створінь.

За словами священника, до таких проявів можна віднести «істот, схожих на звірів», загадкові світлові кулі та так званих «тіньових людей».

«Особисто для мене немає жодного сумніву — знову ж таки, це не є догматом віри, а лише моє особисте переконання — що, ймовірно, багато, якщо не більшість, випадків спостереження НЛО насправді є демонами, і вони можуть робити речі, які ми не можемо — наприклад, рухатися з такою швидкістю та робити багато іншого, що недоступне людям. Причина, чому це важливо, полягає в тому, що вони намагатимуться нами маніпулювати«, — заявив Россетті на сторінках Центру духовного оновлення Святого Михаїла у Facebook та YouTube.

У тому ж відео він навів історію жінки, яка була переконана, що спілкується зі своєю померлою бабусею через окультну практику «автоматичного письма». Згодом священник дійшов висновку, що її вводили в оману злі духи.

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«Тут існує небезпека… Як екзорцист, я хотів звернути увагу на цю небезпеку: демони люблять ховатися, вони не хочуть, щоб ми знали, що вони поруч. Вони не хочуть, щоб ми знали, що саме вони роблять, тому що вони ефективніші, коли ми цього не усвідомлюємо. І вони можуть певною мірою проникати у вашу свідомість… та маніпулювати подіями у світі, щоб схилити нас до зла», — висловився Россетті.

Реакція Католицької церкви на заяви екзорциста

Після цього в ситуацію втрутився архієпископ Вашингтона, кардинал Роберт МакЕлрой. Він наголосив, що Католицька церква традиційно підходить до заяв про надприродні явища та практик, відомих як «служіння визволення», з максимальною обережністю і стриманістю, а не перетворює їх на публічне шоу.

Також МакЕлрой заявив, що висловлювання Россетті та загалом контент Центру Святого Михаїла в соцмережах «серйозно підривають дуже точне вчення Церкви про диявола, демонів та екзорцизм».

Після цього Россетті був усунений із посади, завершивши свою службу, яка, за наявними даними, тривала 19 років. Архієпархія також припинила всі офіційні відносини з Центром духовного оновлення Святого Михаїла.

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Екзорцист перепросив за свої заяви про демонів та НЛО

Пізніше священник видалив відео, висловив розчарування рішенням, перепросив і пообіцяв надалі дотримуватися церковної дисципліни.

«Мене засмучує рішення Архієпархії Вашингтона припинити співпрацю з Центром духовного оновлення Святого Михаїла. Я прошу пробачення за будь-які випадки, коли я не був вірним вченню Учительського уряду Церкви, особливо у згаданому відео про «прибульців і демонічне». Я вважаю надзвичайно важливим бути слухняним Церкві й надалі прагнутиму, щоб усе, що я роблю, а також діяльність Центру, залишалося в межах цього послуху», — висловився Россетті.

До слова, у травні Агентство національної безпеки США розсекретило 334 сторінки звітів часів Холодної війни про НЛО, отримані «Фондом розкриття інформації» після 40 років судових процесів. У документах зафіксовано десятки інцидентів, коли військові винищувачі, зокрема радянські МіГи, переслідували невідомі об’єкти різних форм, які демонстрували аномальні швидкість та маневреність.

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