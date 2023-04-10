Скандал у відділку: нічна диспечерка займалася сексом із 7 поліцейськими (фото)

38-річну жінку, яка працює нічною диспетчеркою у відділенні шерифа округу Бексар у Сан-Антоніо, штат Техас, США, викрили на тому, що вона займалась сексом з 7 поліцейськими.

Про це пише Daily Star.

Скандал у відділку поліції стався після того, як чоловік 38-річної диспечерки Крістл Перез, 41-річний Джанкарло Перез, показав повідомлення інтимного змісту її начальнику. Виявилось, що у співробітниці поліції був секс із 7 поліцейськими.

Фото: The Daily Star

У жінки були інтимні стосунки зі заступником керівника відділку, сержантом, чотирма офіцерами поліції та ще одним співробітником правоохоронного органу. Після того, як керівник місцевої поліції дізнався про скандал жінку та її коханців відправили в неоплачувані відпустки та призначили службові розслідування. Частині копів загрожує звільнення.

Також чоловік Крістл Перез переконує, що поліцейські присилали його дружині повідомлення інтимного змісту, в яких детально описували те, як вони займались сексом.

Джанкарло Перез каже, що він шокований з поведінки дружини, бо її зради розбили йому серце.

Фото: The Daily Star

Нагадаємо, у США сержантку поліції Енн Марі Герра позбавили підвищення по службі після звинувачення в тому, що вона запхала свої брудні трусики до рота колезі.

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