Скандал в літаку: стюардеса блискуче вирішила суперечку за “вкрадене” місце

Стюардеса поставила на місце нахабних пасажирок / © Pexels

Реклама

Тривалий авіапереліт до Нью-Йорка перетворився на справжню драму через місце біля вікна в ряду аварійного виходу. Пасажирка, яка заздалегідь забронювала це місце, зіткнулася з агресивною вимогою двох родичок — матері та бабусі — віддати його дівчинці. Розповідь про конфлікт, який швидко і холоднокровно вирішила стюардеса, стала вірусною в мережі.

Про інцидент анонімно розповіла сама учасниця подій у дописі на платформі Reddit.

«Моя онука хоче сидіти біля вікна»

Американська туристка повідомила, що для 10-годинного рейсу вона спеціально вибрала й оплатила місце біля вікна в ряду біля аварійного виходу. Причини такого вибору очевидні — додатковий простір для ніг.

Реклама

Жінка вже встигла розслабитися і увімкнути серіал, коли до неї звернулася бабуся дівчинки.

«Моя онука хоче сидіти біля вікна», — переповідає авторка допису.

Пасажирка ввічливо, але твердо відмовила, пославшись на пряму заборону авіакомпанії: місця біля аварійного виходу, згідно з правилами безпеки, не призначені для розміщення дітей, оскільки у випадку надзвичайної ситуації лише дорослий пасажир може відкрити вихід.

Брехня та істерика

Після ввічливої відмови ситуація швидко загострилася. До конфлікту долучилася мати дитини, яка миттєво перейшла до звинувачень.

Реклама

«То ви просто безсердечна? Відмовляєте дитині у місці біля вікна?» — цитує жінка слова матері.

Сама ж дівчинка почала кричати, розплакалася та, перекривши прохід, заявила матері: «Мамо, ти ж казала, що це моє місце! Скажи їй!».

Далі бабуся звинуватила пасажирку в тому, що вона «розбила дитині серце». Саме тоді до скандалу підійшла стюардеса. Мати дівчинки швидко пояснила ситуацію, заявивши, що пасажирка «вкрала місце доньки та вирвала квиток у нас із рук».

Холоднокровне рішення

Туристка, приголомшена відвертою брехнею, відразу ж дістала свій посадковий талон і посвідчення особи, показавши їх представниці екіпажу.

Реклама

Стюардеса швидко оцінила ситуацію, поставивши жирну крапку в суперечці.

«Це її місце. І, до речі, ваша донька надто мала, щоб сидіти в ряду аварійного виходу. Будь ласка, більше не турбуйте цю пасажирку», — переповіла слова представниці екіпажу пасажирка.

Хоча конфлікт було вичерпано, жінка зізналася, що політ все одно не був спокійним: родина час від часу кидала на неї гнівні погляди, а бабуся навіть намагалася «випадково» пролити на неї напій.

У коментарях під дописом користувачі активно підтримали жінку і висміяли спроби маніпуляції з боку родичок, а також запропонували власні дотепні варіанти реакції на скандал: «От сиділа б біля вікна, виглядала у вікно та казала: „Оооо, вау, дивіться, яка краса!“ — а потім просто закрила шторку».

Реклама

Нагадаємо, пасажира не пустили на рейс через смарт-кільце. Акумулятор розумного гаджета Samsung розбух просто на пальці чоловіка перед посадкою у літак.