Скандал з Netflix: лікар вимагає $1 млн за використання його фото у фільмі про вбивцю

Чоловік зі штату Кентуккі подав до суду на Netflix за використання його фотографії в документальному фільмі "Автостоп із сокирою" про відомого в Інтернеті персонажа, якого засудили за вбивство.

У 2019 році Тейлор Хезлвуд опублікував в Instagram фотографію, на якій він тримає сокиру друга, як данину пам’яті його улюбленій книзі дитинства “Сокира” — роману Гарі Полсена про виживання в дикій природі для молоді. Тепер це зображення з’явилося в абсолютно іншому жанрі.

Про цю історію розповідає NY Times.

Хезлвуд подає до суду на Netflix за використання його фотографії в "Автостопом із сокирою", документальному фільмі про справжні злочини автостопщика, який став засудженим убивцею. Містер Хезлвуд, 27-річний респіраторний терапевт із Кентуккі, ніколи не був пов’язаний із вбивством, не кажучи вже про засудження за нього, згідно з позовом, поданим до окружного суду в Далласі минулого тижня.

Він вимагає 1 мільйон доларів відшкодування збитків за наклеп і незаконне привласнення свого образу.

Зв'язавшись з паном Хейзлвудом по телефону у вівторок, звернулися з запитом на коментарі до його адвоката, Анжели Бьюкенен. У заяві пані Бьюкенен зазначила, що "не повинно було бути жодної плутанини", якби Netflix "виконав своє домашнє завдання".

"Через відсутність належної обачності, — сказала вона, — Хезлвуд постійно боїться того, який вплив матиме фільм на його особисті стосунки, роботу та репутацію в цілому".

Було незрозуміло, чому пан Хезлвуд, який живе в Кентуккі, подав позов у Техасі проти Netflix, який базується в Каліфорнії. Netflix відмовився від коментарів.

Документальний фільм Netflix, прем'єра якого відбулася в січні, розповідає історію Калеба Лоуренса Макгілварі. У лютому 2013 року Макгілварі подорожував автостопом у Фресно, штат Каліфорнія, коли чоловік, який підібрав його, збив машиною працівника комунального підприємства. Потім водій напав на перехожого, який намагався втрутитися. Саме тоді містер Макгілварі дістав із сумки сокиру й кілька разів вдарив нею водія.

Інтерв’ю місцевій телевізійній станції ненадовго перетворило пана Макгілварі, який представився лише як Кай, на героя інтернет-шоу та нічних ток-шоу: "Кай, автостопник із сокирою".

Через три місяці Макгілварі заарештували й звинуватили у вбивстві чоловіка в його будинку поблизу Елізабет, штат Нью-Джерсі. Макгілварі, який свідчив, що діяв у порядку самозахисту після спроби сексуального насильства, було визнано винним у 2019 році та засуджено до 57 років ув'язнення.

Документальний фільм Netflix показує пліч-о-пліч зображення містера Хезлвуда та містера Макгілварі з голосом за кадром, який каже "холодний вбивця", і текстом твіту, який говорить: "Ви ніколи не можете нікому довіряти".

Згідно з позовом, Хезлвуд вперше отримав повідомлення про використання зображення у фільмі від друга, який написав йому через кілька днів після прем’єри. А потім інший друг написав смс. Потім ще один.

"Ти це бачив? Вони розмістили твою фотографію з вбивцею, лол", — написав один друг.

Одна подруга написала, що вона дивилася "цей документальний фільм про вбивство, і вони почали показувати купу фотографій людей, і я сказала, що це Хезлвуд".

"Вони вкрали твоє фото?, — вона написала. - Як ти туди потрапив?".

Мати іншого друга сказала, що вона запитала, чи пов’язані між собою містер Хезлвуд і містер Макгілварі.

У позові Netflix звинувачується в завданні Хезлвуду "шкоди репутації, стресу, занепокоєння та страждань", а також у "постійному страху втрати майбутньої роботи чи стосунків через те, що люди вважають його небезпечним або тим, який не заслуговує довіри".

Використання фотографії містера Хезлвуда є останнім прикладом справжнього кримінального шоу, яке обходить кути, сказала Боббі Міллер, яка веде подкаст про поп-культуру під назвою "The Afternoon Special".

"Цю пісню й танець ми чули раніше, — сказала вона. - Було так багато випадків, коли заради бажання бути першим і мати найпривабливішу історію ви в кінцевому підсумку не проводили журналістську належну обачність, перевіряючи факти".

Натаніель Бреннан, ад’юнкт-професор кіномистецтвознавства в Нью-Йоркському університеті, який викладає на курсі про справжні злочини, сказав, що він був здивований, що "Netflix так помилився", враховуючи, "скільки грошей вони вклали" в серіали про справжні злочини. Але темпи виробництва могли розбавити кінцевий продукт, сказав він.

"Я не знаю, чи Netflix вважатиме себе й надалі професіоналами, — сказав він. - Я не знаю, чи дотримуються вони інших стандартів".

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп у кримінальному суді Мангеттену в Нью-Йорку відкинув усі висунуті проти нього звинувачення у фінансових махінаціях у справі про виплати порноакторці.

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