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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Скандал зі зрадою на концерті Coldplay: спливли нові факти про пару

Колишня HR-директорка поцілувалась з одруженим CEO IT-компанії Astronomer на концерті Coldplay. Відтоді Крістін Кабо не полишає топ скандальних особистостей.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скандал зі зрадою на концерті Coldplay: спливли нові факти про пару

Скандал у Astronomer - колишня HR-директорка поцілувалась з CEO на концерті Coldplay / © dailymail.co.uk

Колишня топменеджерка Astronomer Крістін Кабо та Енді Байрон знову опинилися в центрі скандалу. І цього разу справа не лише в поцілунку на концерті Coldplay.

Про це йдеться на yahoo.

Після гучної сцени на трибунах під час виступу гурту Coldplay у Бостоні 16 липня, де камера Поцілунків зафіксувала Кабо в обіймах генерального директора Енді Байрона, вона знову привернула увагу ЗМІ. На нових фото з її маєтку в Нью-Гемпширі видно, як жінка працює в саду без обручки, але в тому самому перловому намисті і кулоном у формі серця, що були на ній у день скандального інциденту.

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

Минуле повертається: студентські вечірки, перли та елітні кола

Розслідування журналістів вивело на світ нові подробиці з життя Кабо (тоді ще Крісті Станек), коли вона була членкинею популярного жіночого братства Delta Gamma в коледжі Геттісберг. Це братство мало славу «дівчат із перлами і вечірками» та входило до студентської еліти.

«Вона завжди трималася з впливовими, виглядала бездоганно і впевнено, ” — згадує однокурсниця Крістін Кабо.

«Але ніхто не уявляв, що вона потрапить у такий скандал», — додає вона.

У випускному альбомі 1994 року — усміхнена 21-річна Крістін із пластиковим келихом на вечірці та традиційним DG-намистом. Вона навчалась на політолога, родом із забезпеченої родини в штаті Мен.

«Вона мала гострий гумор і завжди була зібрана, хоча особливої кар’єрної амбіційності за нею не помічали. Її шлюб із мільярдером здивував, а поцілунок із CEO — шокував», — додає інший знайомий Крістін Кабо.

Мережі мовчать, але правда виринає

Попри те, що Кабо практично немає в соцмережах, окрім LinkedIn, її несподіваний злет розкрив не лише глянсове сьогодення, але й гламурне минуле. І хоча обручка зникла, підвіска у формі серця — символ подій, що змусили заговорити про неї всю країну, залишається.

250 тисяч на OnlyFans: новий поворот у скандалі CEO

Нещодавно до історії додалась ще одна гучна заява: за словами Камілли Араухо, засновниці Bop House, CEO Енді Байрон нібито витратив понад 250 тисяч доларів на контент з платформи OnlyFans — не лише на зірку Софі Рейн, а й на кількох інших інфлюенсерок із Маямі.

«Я бачила квитанції. Це не просто підписка — йдеться про персоналізовані відео та дзвінки з кількома дівчатами, ” — заявила Араухо виданню The Blast.

Більше того, Камілла розповіла, що звернулась до дружини Байрона — Меган Керріган Байрон — зі словами підтримки:

«Я сказала їй, що вона не сама. Жінки мають триматися разом, коли їх так публічно зраджують. Я навіть запросила її на кілька тижнів до Маямі.»

Злиті повідомлення, моральні виправдання і нова драма

На додачу — в інтернеті з’явилися скріншоти, які нібито злила сама Меган. У них Байрон, користуючись фейковим акаунтом у Instagram, домовляється про контент із Софі Рейн за великі гроші. Сама Рейн не підтвердила факт листування, але й не заперечила:

«Я не можу розкривати інформацію про своїх клієнтів. Але ця ситуація дійсно божевільна. Як християнка, я не схвалюю таку поведінку, але підтримую жінок, які через це проходять.»

Що далі?

Скандал із концертним поцілунком, OnlyFans, та студентським минулим — усе це перетворилось на химерне шоу про довіру, репутацію і соціальні маски. Схоже, ця історія ще далеко не завершена.

Нагадаємо, відео із концерту Coldplay, де гендиректор Енді Байрон ніжно обіймає HR-директорку Крістін Кеббот, швидко стало вірусним, забезпечивши компанії Astronomer широке визнання. Про несподівані наслідки ситуації розповів співзасновник та в. о. гендиректора компанії Піт ДеДжой.

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