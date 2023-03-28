Скандальна співачка голяка стрибнула до фанатів і відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка: фото

Скандальна співачка MC Pipokinha під час свого концерту голяка стрибнула до фанатів та відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка, який вхопив її за груди.

Про це пише dailystar.co.uk.

MC Pipokinha - скандальна бразильська співачка, яка прославилася одіозними вчинками. відреагувала на сексуальні домагання від свого фаната. Жінка під час концерту повністю роздягнулася та стрибнула в натовп фанатів. Один із неадекватних хтивих чоловіків вхопив жінку за груди. Тоді MC Pipokinha відреагувала та відлупцювала його мікрофоном за гидкий вчинок.

Фото: dailystar.co.uk

Фото: dailystar.co.uk

Це не перший інцидент з бразильською співачкою. Раніше вона прославилася на весь світ тим, що займалася оральним сексом на сцені і дозволяла котам смоктати свої соски. Також жінка втрапила у скандал після того, як зі сцени розкритикувала вчителів за їхню невисоку зарплату.

Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, в Нігерії 33-річна жінка не розрахувала сили і так стиснула власникові квартири яєчка, що той помер. Причиною суперечки стало прохання чоловіка сплатити за електроенергію.

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