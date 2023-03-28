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Скандальна співачка голяка стрибнула до фанатів і відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка: фото

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Скандальна співачка голяка стрибнула до фанатів і відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка: фото

Фото: pixabay.com

Жінка помстилася неадеквату за домагання.

Скандальна співачка MC Pipokinha під час свого концерту голяка стрибнула до фанатів та відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка, який вхопив її за груди.

Про це пише dailystar.co.uk.

MC Pipokinha - скандальна бразильська співачка, яка прославилася одіозними вчинками. відреагувала на сексуальні домагання від свого фаната. Жінка під час концерту повністю роздягнулася та стрибнула в натовп фанатів. Один із неадекватних хтивих чоловіків вхопив жінку за груди. Тоді MC Pipokinha відреагувала та відлупцювала його мікрофоном за гидкий вчинок.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk
© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Це не перший інцидент з бразильською співачкою. Раніше вона прославилася на весь світ тим, що займалася оральним сексом на сцені і дозволяла котам смоктати свої соски. Також жінка втрапила у скандал після того, як зі сцени розкритикувала вчителів за їхню невисоку зарплату.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, в Нігерії 33-річна жінка не розрахувала сили і так стиснула власникові квартири яєчка, що той помер. Причиною суперечки стало прохання чоловіка сплатити за електроенергію.

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Дата публікації
Перегляди
2334
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