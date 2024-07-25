Скандального донора звинувачують у грі в "спермову рулетку": що відомо (фото)

Чоловіка, який нібито став батьком 1000 дітей, звинувачують у грі у "спермову рулетку" за новим дивним позовом.

Про це пише Mirror.

У той час як сумнозвісний донор сперми Джонатан Джейкоб Меєр відкидає твердження Netflix про те, що він став батьком тисячі дітей, стверджуючи, що справжня цифра не перевищує 600, з'явилося нове і ще дивніше твердження.

За словами однієї жінки, Меєр таємно змішав свій зразок сперми зі зразком сперми іншого донора, щоб визначити, який із них найбільш плідний, граючи в те, що жінка назвала "спермовою рулеткою". Меєр гнівно відкинув це звинувачення, назвавши його "повним лайном".

Жінка на ім'я Патрісія розповіла у документальному фільмі Netflix "Чоловік із 1000 дітей", що Джонатан влив частину своєї власної сперми на зразок, наданий іншим донором, щоб "подивитися, які гени найсильніші". Але Меєр відкидає її звинувачення і каже, що має намір подати до суду на Netflix, який, за його словами, "взагалі не має доказів" того, що він підробив сперму іншого чоловіка.

Джонатан Меєр / Фото: скриншот з відео

Але Меєр, безсумнівно, народив більше дітей, ніж будь-яка інша людина з тих, що нині живуть і, цілком можливо, будь-яка людина в історії. В результаті сотні його дітей ризикують випадково стикнутися одне з одним, будучи дорослими, і зробити "випадковий інцест", що призведе до серйозних потенційних уроджених дефектів у їхніх власних дітей.

Так, мама однієї дитини, зачатої за допомогою скандально відомого донора сперми, розповіла, як її дочка "закохалася" у власного брата. Жінка на ім'я Ніколетт пояснила в документальному фільмі, що не має уявлення, скільки Меєр жертвує десь ще. Але після того, як вона зв'язалася з мамами, які народили дітей від 42-річного блогера, і організувала зустріч, питання стало цілком реальним. "Моя дочка знає багатьох своїх братів, і один з них їй дуже сподобався", — сказала вона.

Ніколетт / Фото: Netflix

Ніколетт поділилася, що двоє дітей справді порозумілися: "У них однакові інтереси, однаковий гумор, одні й ті ж маленькі дурні риси… Так що вони справді пов'язані. Моя дочка казала: "Він мені дуже подобається", а я відповіла: "Це не варіант, він твій зведений брат". Але дівчинка, якій на той момент було 10 або 11 років, наполягла на своєму, сказавши мамі: "Але він мені дуже подобається, можливо, я в нього закохана…".

Меєр, який стверджує, що титул "Чоловік із 1000 дітей" є несправедливим і що він став батьком не більше 600 дітей, розповів Daily Mail, що він не міг встояти перед "корисним" почуттям допомоги іншим людям у створенні сім'ї. "Мені не подобається використовувати слово "залежність", але ви почуваєтеся настільки винагородженим, це просто чудово", - сказав він. "Це благословення, якщо ви можете випробувати це лише один раз у житті, але я переживав це багато днів і досі переживаю, тому що люди інформують мене про те, що відбувається з їхніми дітьми".

Джонатан Меєр / Фото: 2024 Netflix, Inc.

Меєр каже, що це почуття призвело до того, що він захопився своїми пожертвуваннями. Багато одержувачів його зразка сперми говорять, що вони були введені в оману щодо того, скільки саме пожертв він зробив, але Меєр каже, що у нього є точний список кожної сім'ї, якій він допоміг, і який він зберігає "замкненим у сейфі".

Після того, як численні чиновники та приватні особи попередили його про те, що йому слід припинити донорство сперми, Меєр каже, що тепер він має намір зменшити темп, але з власних причин: "Мені потрібно завести власну сім'ю". Однак він ще не зустрів щасливиці. У минулому він мав два серйозні стосунки з жінками, з якими він вперше познайомився завдяки донорству сперми, але "вони не склалися". Він пояснив: "Мені хотілося б з кимось зустрітися, і їй доведеться бути сильною, щоб зрозуміти все, що сталося, і змиритися з цим".

Нагадаємо, чоловік, який застряг у морі на 438 днів, розповів, чим займався та про "найкращий секс у світі". Про трагічну пригоду написали книжку.

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