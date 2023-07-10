Скандальному ютуберу загрожує п'ять років ув'язнення за пікантний танець дівчині в ресторані

Він транслював його у прямому ефірі.

Ютуберу загрожує до п'яти років ув'язнення після того, як він влаштував пікантний приватний танець своїй дівчині в ресторані Бангкока.

Про це пише ladbible.com.

Стример Ice Poseidon, справжнє ім'я якого Пол Деніно, не вперше стикається із проблемами із законом, оскільки раніше вже провокував дії правоохоронних органів.

Деніно відомий тим, що транслює у прямому ефірі практично все, що він робить, спонукаючи своїх шанувальників телефонувати з погрозами про закладені бомби.

Днями він здивував свою дівчину Кімберлі, коли вони їли у ресторані у столиці Таїланду.

Вийшовши у відвертому боди, він отримав догану від менеджера, який сказав ютуберу та його оточенню, що вони "не можуть робити це в Таїланді".

Ice Poseidon / Фото: ladbible.com

Розлючений менеджер зажадав отримати кожен із їхніх паспортів. Пізніше з'ясувалося, що він також викликав поліцію, внаслідок чого Пола та його групу заарештували.

Пізніше стример написав у соціальних мережах: "Магшот із визнанням провини під тиском та вибаченнями. У чому винен? Гадки не маю. Ніхто не сказав мені, який закон я порушив”.

Оскільки його танець транслювався у прямому ефірі, Деніно повідомив, що йому було висунуто звинувачення у "поширенні непристойного контенту".

Він додав, що Кімберлі також зазнала різкої критики, оскільки поліція заявила, що її сукня "занадто оголила груди" і була "надто сексуальною для публіки".

За словами Деніно, під час арешту його кинули до брудної камери та дали відро, щоб ходити до туалету.

Після інциденту він перепросив, сказавши: "Я не знав серйозності дій, які я спричинив, і я просто намагався повеселитися. Мені дуже шкода. Ми були п'яні, ми були в кімнаті. Я просто не розумів серйозності того, що зробив".

Ice Poseidon / Фото: ladbible.com

Полу довелося внести заставу за всю свою компанію, що загалом становило 12 000 доларів.

Крім того, він сказав, що йому, можливо, доведеться залишатися в Таїланді до суду наступного року.

"Ми стикаємося з серйозними звинуваченнями і великою кількістю тюремного ув'язнення. Якщо я отримаю 5 років, я просто накладу на себе руки. Я не зможу вижити у тайській в'язниці", - заявив він.

Нагадаємо, минулого року Ice Poseidon, привласнив 500 тис. доларів, які йому надіслали його підписники для створення нової платформи. За ці гроші він купив собі автомобіль Tesla.

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