Скарб із секондгенду: чоловік не повірив очам, коли перевірив кишені придбаної куртки

Купівля одягу у благодійних магазинах чи секондгендах часто нагадує лотерею, але для одного чоловіка вона стала справді виграшною. Коли він придбав зимову куртку, то навіть не підозрював, що попередній власник залишив у ній приємний сюрприз.

Про це пише The Mirror з посиланням на допис у Reddit.

«Це був мій найкращий день»

Щасливчик розповів, що його увагу привернула нова парка, на якій все ще були магазинні бірки. Він шукав заміну своєму старому верхньому одягу і зрадів такій знахідці. Проте справжнє диво сталося вже вдома.

«Я засунув руку в кишені і відчув якийсь папір. Я витягнув руку, і вони були там. 500 доларів (близько 21 тисячі гривень) хрусткими купюрами по 100 доларів», — поділився чоловік.

Він не став гаяти часу і одразу витратив знахідку, купивши нову ігрову консоль.

Користувачі у коментарях припустили, що куртку хтось отримав у подарунок, але так і не носив. Ймовірно, власник навіть не здогадувався, що «бабуся запхала туди трохи готівки», перш ніж річ віддали на благодійність.

Інші дивовижні знахідки

Історія надихнула інших людей поділитися своїм досвідом. Один із коментаторів розповів, як знайшов 2000 доларів (понад 83 тисячі гривень) у старій книжці. Всередині була записка, яка свідчила, що це зробила заможна людина, яка хотіла поділитися багатством.

Інший користувач згадав випадок зі своєї роботи у благодійному магазині.

«Коли я навчався в коледжі, я знайшов 35 000 фунтів стерлінгів (понад 1,8 мільйона гривень), зашитих у нижній край старих штор 1970-х років. Ми розділили це між співробітниками», — написав він.

Втім, не всі знахідки бувають корисними для нових власників. Одна жінка розповіла, як її літня мама купила на розпродажі валізу. Коли вдома її відкрили, звідти посипалася спідня білизна та пікантні дорослі іграшки, що змусило родину червоніти і сміятися водночас.

Нагадаємо, британка Емі Дейнс, відома своєю любов’ю до секондгендів, натрапила на справжній скарб. Під час шопінгу в благодійному магазині вона помітила у кошику дві м’які іграшки від бренду Jellycat — компанії, чиї вироби цінують колекціонери за унікальний дизайн і відмінну якість.