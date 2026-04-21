Скарб на дні озера: підліток несподівано розбагатів під час купання

Хлопець знайшов на дні озера золотий злиток

Під час плавання в кришталево чистих водах німецького озера Кенігсзеє 16-річний юнак випадково знайшов на дні справжній золотий злиток вагою 500 грамів. Через те, що протягом пів року поліції так і не вдалося розшукати власника скарбу, влада на законних підставах передала право власності на золото самому підлітку.

Про неймовірну знахідку, вартість якої оцінюється у понад 18 тисяч доларів, повідомляє Daily Galaxy.

Офіційне маркування та чесність юнака

Хлопець помітив металевий відблиск на глибині близько двох метрів і вирішив дістати незвичний предмет на берег. Зрозумівши, що це справжнє золото, підліток вчинив максимально відповідально і відніс знахідку до поліції, виконавши законну вимогу щодо обов’язкового інформування влади про цінні речі.

Правоохоронці підтвердили, що це сертифікований злиток. На ньому чітко зберігся серійний номер та спеціальне маркування, яке свідчить про те, що золото було виготовлене на офіційному заводі.

Законне передавання власності та нерозкрита таємниця

Злиток зберігався у поліцейському відділку протягом шести місяців — саме стільки часу дається законодавством, щоб справжній власник міг заявити про свої права. Оскільки за цей період ніхто так і не звернувся до правоохоронців, юридична процедура дозволила офіційно передати право власності тому, хто знайшов скарб.

Попри щасливий для юнака фінал, походження золота на дні озера залишається абсолютною загадкою. До поліції не надходило жодних заяв про викрадення чи втрату подібних цінностей у цьому регіоні. Зрештою влада закрила справу, так і не з’ясувавши, хто був попереднім власником і як саме пів кілограма золота опинилися під водою Кенігсзеє.

Нагадаємо, У районі Шпандау в Берліні 13-річний школяр під час прогулянки натрапив на бронзову монету віком понад 2 тисячі років. Експерти підтвердили, що це рідкісний артефакт із давньої Трої — перша зафіксована грецька знахідка такого типу на території міста.