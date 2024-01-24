Скарби з найціннішого у світі затонулого корабля, які пролежали на дні 400 років, виставили на показ

"Нуестра Сеньйора де Аточа" затонув недалеко від Флорида-Кіс у вересні 1622 року.

Скарби з найціннішого у світі затонулого корабля виставлені в Нью-Йорку через 400 років після того, як вони опустилися на дно моря біля узбережжя Флориди.

Про це пише Daily Mail.

Очікувана цього року The Winter Show пропонує рідкісний погляд на три історичні предмети, знайдені після аварії корабля "Нуестра Сеньйора де Аточа", зокрема смарагдовий хрест, королівську державу і золоту каблучку зі смарагдами.

Корабель "Нуестра Сеньйора де Аточа" зі всіма скарбами Нового Світу, що належали іспанському королю Філіпу IV, залишили Гавану на початку вересня 1622 року. На борту були 265 осіб, 40 тонн срібла, золота та різних багатств, вивезених з Колумбії, Перу, Мексики та Венесуели.

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Але іспанський галеон та його споріднений корабель "Санта-Маргарита" затонули на дно океану після того, як ураган обрушився всього через декілька днів після початку приреченої подорожі. Загинули сотні людей, зокрема багаті колонізатори, які привезли з собою свої особисті коштовності.

Вантаж золота, срібла, міді, тютюну та дорогоцінного каміння був настільки великий, що його транспортування на "Нуестра Сеньйора де Аточа" зайняло два місяці. Скарби, багато з яких були взяті з шахти Музо в Колумбії і сьогодні оцінюються в 1,1 мільярда доларів, затонули на дні океану від Маркізських островів до Драй-Тортугас.

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Іспанські рятувальники безуспішно шукали скарб, що затонув, протягом шести десятиліть. Лише 1969 року, коли колишній курячий фермер Мел Фішер почав невпинні пошуки цього місця, цінності почали з'являтися з дна моря.

Пошуки зайняли понад десять років, і син Фішера Дірк та його дружина загинули під час процесу після того, як 1975 року перекинувся рятувальний човен.

Нарешті, у липні 1985 року у головному корпусі корабля було виявлено головну купу скарбів – понад 30 кг колумбійських смарагдів, 180 000 срібних монет, 24 тонни болівійського срібла, 125 золотих злитків та колекція венесуельських перлів.

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Тисячі загадкових дорогоцінних камінчиків залишилися на дні океану, а інше дорогоцінне каміння пізніше було перетворено на прикраси в стилі іспанського двору 17 століття.

Тим не менш, три приголомшливі ювелірні вироби були вилучені з корабля в майже ідеальному стані - хрест Аточа, королівська сфера та каблучка Аточа.

Одним із предметів затонулого корабля, багато прикрашений хрест Аточа, є найціннішим із усіх артефактів, що залишилися після аварії корабля. Він прикрашений дев'ятьма яскраво-зеленими смарагдовими кабошонами, розкішним хрестоподібним візерунком із 22-каратного жовтого золота.

Скарби із корабля "Нуестра Сеньйора де Аточа" / Фото: Daily Mail

Тим часом королівська сфера була виготовлена вручну ювелірами, ймовірно, колумбійськими за походженням, і прикрашена 37 смарагдами Музо, майстерно оправленими у 22-каратне жовте золото. Численні смарагди грушоподібної форми ограновані так само, як смарагди на іспанських хрестах та брошах, які носили королівські кола у 17 та 18 століттях.

Скарби із корабля "Нуестра Сеньйора де Аточа" / Фото: Daily Mail

Каблучка Аточа прикрашена яскраво-зеленим смарагдом із колумбійської копальні Музо вагою близько 2,5 карата. Вона виконана із висококаратного золота, призначеного для королівських осіб 17 століття.

Скарби із корабля "Нуестра Сеньйора де Аточа" / Фото: Daily Mail

Дорогоцінні предмети були куплені на аукціоні нинішніми власниками смарагдової копальні Музо в Колумбії 2015 року, а родина Фішера використала Sotheby's, щоб продати їх після його смерті 1998 року.

Невідомо, за яку суму тоді було продано предмети, але смарагдову каблучку із затонулого скарбу було продано 2022 року більш ніж за мільйон доларів, хоча спочатку вона оцінювалася приблизно у 60 000 доларів.

Більше того, менш складний, інкрустований смарагдами хрест без ланцюжка був проданий на аукціоні 2015 року за 119 000 доларів.

Коли шахтаря Музо спитали про вартість цих предметів, він відповів: "Вони безцінні".

Коштовності тепер збереглися як Приватна колекція Музо. Вони не виставлені на продаж, але виставлені напоказ, щоб провести лінію між колоніальним минулим копальні Музо та його нинішнім підходом, який орієнтований на сталий розвиток та допомогу місцевій спільноті.

Історичні предмети будуть виставлені на The Winter Show в Park Avenue Armory до 28 січня.

Нагадаємо, у Польщі в річці виявили рідкісний тисячолітній меч вікінгів. Він вважається одним з найбільших мечів, коли-небудь створених у світовій історії.

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