Скарби під ногами: у Франції випадково знайшли загублений середньовічний замок

Замок віком понад 600 років знайшли під відомим готелем

Археологи виявили добре збережений 640-річний замок безпосередньо під внутрішнім двором готелю Lagorce у французькому місті Ванн. Унікальну знахідку ідентифікували як замок Шато-де-л’Ермін, збудований герцогом Жаном IV Завойовником у 1380-х роках.

Про це пише The Mirror.

Архітектурна майстерність та багатство

Розкопки відкрили величну герцогську резиденцію довжиною 42 метри та шириною 17 метрів із надзвичайно товстими стінами.

Будівля була оточена ровом і межувала з квадратною вежею, а однорідність матеріалів свідчить про те, що замок звели в один етап. Це демонструє, що Жан IV володів значними фінансовими ресурсами та залучив найкращих інженерів свого часу.

Скарби, збережені вологою

Усередині замку дослідники знайшли кілька сходинкових прольотів, зокрема парадні сходи з орнаментом, що дивом вціліли до наших днів. Завдяки вологому ґрунту в рові добре збереглися органічні матеріали та предмети побуту.

Археологи вилучили ювелірні прикраси, монети, навісні замки, кухонний посуд та навіть дерев’яні фрагменти бочок, які яскраво ілюструють життя XIV століття.

