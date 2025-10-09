Скарби, що припадають пилом: скільки можуть коштувати "забуті" гаджети

Старі гаджети на горищі можуть коштувати цілого статку

Лише кілька десятиліть тому телефони BlackBerry та автовідповідачі для стаціонарних телефонів були звичними у кожному офісі та вдома. Сьогодні ці гаджети вже давно застаріли, але, як виявилося, вони стали «золотим дном» для тих, хто зберігає їх на горищі.

Про це пише Daily Mail з посиланням на новий звіт «Pre-Owned Price Index» від британського онлайн-майданчика Gumtree.

Ціна ностальгії

Gumtree — це один із найбільших у Великій Британії сайтів безкоштовних оголошень, де люди можуть купувати та продавати практично будь-які товари: від автомобілів і меблів до техніки та одягу. За своєю суттю, це місцевий онлайн-ринок для торгівлі вживаними речами.

Звіт Gumtree показує, що попит на багато старих пристроїв залишається високим. Експерт із питань споживання Кім Фаура заявив, що «здавалося б, застаріла техніка» може продаватися за великі суми, незалежно від того, чи працює вона.

«Те, що хтось планує робити з автовідповідачем або телефоном BlackBerry, не завжди очевидно. Але зрозуміло, що ностальгія все ще має цінність,» — зазначив Фаура.

Телефони BlackBerry та Nokia

Телефони BlackBerry, які панували у 2000-х роках завдяки своїй QWERTY-клавіатурі, сьогодні є вже непотрібними. Останні моделі припинили виробляти у 2020 році. Попри це, згідно з індексом Gumtree, BlackBerry продаються в середньому за £30 (близько 1 665 грн).

Схожа ситуація і з легендарними телефонами Nokia. Фінський бренд колись був світовим лідером на ринку мобільних телефонів, а такі моделі, як 3310 (відомий своєю довговічністю) або 8110 («телефон з Матриці»), стали культовими. Один такий телефон, що припадає пилом у шухляді, може принести продавцеві в середньому £30 (близько 1 665 грн), а за більш рідкісні моделі можна отримати й вищу ціну.

Автовідповідачі для стаціонарних телефонів

Може здатися дивним, але британці активно купують на Gumtree автовідповідачі для стаціонарних телефонів. Ці пристрої, які записували голосові повідомлення на касети, стали майже повністю застарілими з появою інтегрованої голосової пошти та, особливо, сучасних месенджерів (WhatsApp, Telegram).

Попри їхню непрактичність, автовідповідачі продаються в середньому за £35 (близько 1 942 грн). Неймовірно, але за останні 12 місяців на оголошення про продаж автовідповідачів відгукнулося понад 1000 осіб.

Ігрові консолі та смартфони

Ігровий «золотий вік» 1990-х та 2000-х років також має високу ціну. Консолі, такі як Sony PlayStation 1 та 2 і Nintendo Wii, отримали понад 1000 відгуків на оголошеннях Gumtree за останній рік. Уживані вони продаються в середньому за £45 (близько 2 497 грн).

Що стосується сучасних пристроїв, то високий попит зберігається на смартфони:

Уживані iPhone продаються в середньому за £250 (близько 13 875 грн), причому новіші моделі коштують значно дорожче.

Телефони Samsung — в середньому за £200 (близько 11 100 грн).

HTC — в середньому за £40 (близько 2 220 грн).

LG — в середньому за £32,50 (близько 1 804 грн).

Навіть відносно нова техніка, як-от PlayStation 5, яка коштує близько £429,99 новою, продається на Gumtree в середньому за £300 (близько 16 650 грн).

Хоча ноутбуки, які нові можуть коштувати понад £1000, вживаними продаються лише в середньому за £160 (близько 8 880 грн), попит на застарілу техніку та смартфони доводить, що ностальгія та потреба в надійних пристроях можуть створити справжній ринок.

Нагадаємо, британська компанія Protect Your Bubble склала перелік моделей, які можна продати за пристойні суми. Ці телефони цікаві не лише як раритети, а й як артефакти технологічної еволюції.