Скарби за стінами: жінка знайшла "капсулу часу" під час ремонту старої школи

Жінка знайшла «капсулу часу» під час ремонту старої школи / © Скріншот

Реклама

Мешканка Абердинширу (Шотландія) Джемма Луїз Крюікшанк перетворила ремонт старої сільської школи на історичне дослідження. Під час робіт вона виявила численні артефакти минулого століття, серед яких найбільший ажіотаж викликала пляшка віскі, прихована за стіною в кабінеті директора.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Несподівані знахідки

Найбільш обговорюваним артефактом стала пляшка алкоголю, яку знайшли за панельною обшивкою в туалеті колишнього очільника закладу. Розташування схованки натякає на те, що колишній власник кабінету використовував її для таємного відпочинку під час робочих буднів. Ця знахідка стала вірусною в соцмережах, спровокувавши хвилю жартів про нелегку долю освітян минулого.

Реклама

Допис у соцмережах. / © Скріншот

Окрім алкоголю, будівля «подарувала» новим власникам десятки інших предметів:

Для навчання та дозвілля : старий довідник скаутів, дитячі книжки, іграшковий солдатик та оригінальні таблички з номерів класів.

Артефакти епохи : значки до Дня збройних сил та вінтажна інструкція на стіні кухні, що вчила правильно користуватися кремом для миття рук.

Інтер’єр: вікторіанська витяжна шафа для хімічних дослідів, яку Джемма планує перетворити на домашній бар.

Реставрація з історією

Пара приділила особливу увагу збереженню автентичності будівлі. В одній із частин школи виявили унікальну дерев’яну підлогу з канадської деревини. Кожну дошку власноруч демонтували, відшліфували та повернули на місце. Більшість дрібних знахідок Джемма не викинула, а оформила в рамки, створивши вдома експозицію, присвячену історії школи.

Фотографії знахідок в Instagram зібрали понад 20 тисяч лайків. Користувачі захоплюються тим, як парі вдалося врятувати «знімок моменту часу». Коментатори зазначають, що такі відкриття надихають їх уважніше ставитися до історії власних домівок та зберігати знайдені дрібнички як сімейні реліквії.

Нагадаємо, під час реконструкції столітнього особняка в Пенсильванії робітники натрапили на несподівану знахідку — за стінами будівлі виявили повністю збережену ванну кімнату, про яку десятиліттями знали лише з архівних планів.

Реклама

Ванесса Мітчелл ще 2004 року придбала історичну будівлю 16-го століття в селищі Сент-Осайт. Проте вона була змушена залишити оселю через незрозумілі паранормальні явища.