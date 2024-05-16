Скаржилась на біль: шокована жінка одночасно дізналася про вагітність та гігантську пухлину в животі

Жінка звернулася до лікарні зі скаргами на біль у животі, де дізналася, що у неї гігантська пухлина і вона була на четвертому місяці вагітності.

Про це пише NTK.

Марілінда Пабло почала відчувати дискомфорт у животі три роки тому і помітила, що її живіт збільшується з кожним днем. Зрештою, їй стало важко дихати, і вона вирішила звернутися до лікаря.

41-річна жінка була приголомшена, коли медики сказали їй, що у неї гігантська пухлина яєчника. А ще більший сюрприз вона отримала, коли їй повідомили, що вона також на 19 тижні вагітності.

Мама п'ятьох дітей потрапила до лікарні 1 квітня. Тести підтвердили, що утворення розміром 30-35 см було вкрите товстою капсулою з декількома спайками з прилеглими тканинами. Пацієнтку відвезли на термінову операцію, щоб видалити це утворення, оскільки воно заважало плоду рости і перетворювало вагітність на ризиковану.

Під час виснажливої операції лікарям вдалося видалити пухлину без жодних розривів.

Вагітній видалили гігантську пухлину / Фото: Jam Press

Подальше дослідження підтвердило, що це була доброякісна ендометріома – велика, наповнена рідиною кіста – вагою понад 10 кг.

Мешканка Гватемали подякувала своїм хірургам в інтерв'ю місцевим ЗМІ: "Дякую Богу за всю допомогу, яку я отримала. Чесно кажучи, у мене немає можливості віддячити їм, але нехай Бог благословить їх, тому що у мене не було грошей. Слава Богу, що все закінчилося добре".

Вагітній видалили гігантську пухлину / Фото: Jam Press

Марілінду виписали з лікарні в Кецальтенанго після трьох тижнів спостереження. Дитина жінки з'явиться на світ шляхом кесаревого розтину в серпні.

Нагадаємо, чоловікові, який 20 років носив 7-кілограмову пухлину на голові, зробили операцію з її видалення. Він переніс семигодинну операцію.

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