Скасовувати чи ні?: священник-блогер розвіяв міфи про поминальні обіди

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи потрібно влаштовувати в пам’ять за померлими поминальні обіди.

Про це священник розповів у своїх соцмережах.

Свою відповідь він записав якраз під час поминального обіду за одним із своїх парафіян. Філюк зауважив, що не він починав цю традицію з поминальними обідами, тому не йому її скасовувати.

«Ніхто нікого не заставляє робити обіди. Але гріха в обіді немає. А що, ніхто не їсть, чи не снідає, чи не вечеряє кожен день? Кожен день людина їсть. Ну, це — річниця смерті. Людина прожила, людина добра була, надіємося, що Господь його душу взяв до себе. А ми зійшлися пообідати. Бо якщо, дивіться, якщо був би вредний дід чи баба там, і за нього зробили 10 обідів — то душі не поможе. Але нам, живим треба. Згадати. Вони живуть, поки ми їх пам’ятаємо. Так що, дорогі, вас ніхто ні до чого не заставляє. Хтось хоче робить, хтось не робить. Але гріха в обіді нема. От собі гарно зійшлися. Скажіть, що ви не їсте і не п’єте. Будьте здорові», — сказав священник.

